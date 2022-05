A középszakaszt harmadik helyen záró vasi alakulat a középházi küzdelmeket megnyerő, összességében a hatodik helyen végző Oroszlánnyal került össze a rájátszásban. Mindkét együttes erőn felül teljesített eddig a bajnokságban, kiélezett, szoros csata várható kettejük között. A párharc az egyik fél harmadik győzelméig tart. – Most jön a lényeg – kezdte a mérkőzés előtti esélylatolgatást Ferencz Csaba, az Egis Körmend csapatkapitánya. – Azért dolgoztunk egészen idáig, hogy itt lehessünk a playoffban. Nagyon előkelő helyen zártuk a középszakaszt, ami bizakodásra ad okot, viszont megkaptuk az Oroszlány személyében az egyik legkeményebb ellenfelet. Nagyon sokat léptek előre a középszakaszban, szinte az összes mérkőzésüket megnyerték, szépen és jól játszanak, igazi csapattá érett a gárda. Ígérkezzen bármilyen nehéznek is az Oroszlány elleni párharc, Ferencz Csabáék egyértelműen tovább akarnak jutni, mivel céljuk a legjobb négybe kerülés. – Három olyan kulcsjátékosuk van, akik pontjaik többségét szállítják.

Közülük is főképp Ihringet kell kikapcsolni a játékból, ő a motorja az Oroszlánynak, de rajta kívül is nagyon jó dobókkal rendelkeznek. Az egyestől az ötös posztig szinte mindenki tud kintről dobni, úgyhogy rendkívül sokoldalú a játékuk. A külföldiek teljesítménye mellett a magyarok is hozzáteszik a magukét, ott van például Ruják Bandi és Molnár Marci, valamint a tehetséges fiatalok, úgyhogy nagyon komoly alakulat érkezik hozzánk. Minden bizonnyal igencsak meg kell majd szenvednünk a győzelemért, de azon leszünk, hogy ez sikerüljön. Ferencz Csaba abban bízik, hogy minden csapattársa átérzi a mérkőzés súlyát és úgy teljesít majd, olyan küzdőszellemben, ahogy az utolsó középszakaszbeli találkozón, a vasi derbin a Falco ellen. Ha minden összecsapásán olyan mentalitással és keménységgel lép pályára a Körmend, mint akkor, nincs félnivalója.