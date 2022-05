KSI SE–AVUS 16-4 (5-1, 3-0, 4-2, 4-1). Budapest, Széchy Tamás uszoda, 60 néző, OB I/B-s vízilabda-mérkőzés, 21. forduló, vezette: Csizmadia, Kovács S.

KSI: Szalai M. – Pető 5, Szalai P. 1, Lantos 3, Strasser 3, Szépfalvi 2, Irmes M. Csere: Tóth B., Danka, Nagy Á., Országh, Iriczfalvi 1, Bede, Dávid 1. Edző: Horváth József.

AVUS: Kovács B. – Hajmási, Németh L., Mercs, Szabó B., Sági, Kurucz 3. Csere: Makarenko, Németh P.., Berényi, Juhász S., Pónya, Kovács K. 1, Horváth D. Edző: Zoufal Norbert.

A 21. fordulóból elmaradt mérkőzésen a harmadik AVUS az éllovas KSI vendége volt. Az már korábban eldőlt, hogy a fővárosiak az első helyen végeznek a bajnokságban és feljutnak az OB I-be, miként az sem volt kérdés már egy ideje, hogy a vasiak a harmadik pozícióban zárnak majd. Az őszi mérkőzésen a KSI 14-10-re nyert Szombathelyen, az aligátorokat tehát fűthette a visszavágás vágya. Dolgukat viszont alaposan nehezítette, hogy legjobbjuk, Csaba Márton sérülés miatt nem szállhatott vízbe. Pető emberelőnyből szerzett vezetést a fővárosiaknak, ezt még Kurucz büntetőből kiegyenlítette (1-1). Majd a másik oldalon Szalai ugyancsak ötméteresből ismét a hazaiakat juttatta előnyhöz. Innen gyakorlatilag nem volt megállás, a fővárosiak ritmust váltottak, az első negyedet 5-1-re nyerték a fiatal KSI-sek.

A második negyedben folytatódott a henger, a hazaiak sorban lőtték góljaikat, a vasiak képtelenek voltak a kapuba találni, a második negyedben nem sikerült gólt szerezniük, miközben hármat is kaptak – a nagyszünetre már tekintélyes, 8-1-es KSI-előnnyel vonultak a csapatok. A harmadik negyed is hazai góllal indult (9-1). A fiatal Kovács Kevin ugyan szépített, de a nagy fölényben, gyorsan, pontosan játszó hazaiak nem álltak le. Az utolsó nyolc perc 12-3-ról kezdődött. Ugyan mindkét csapat sokat cserélt, de így is nagy volt a tudásbeli különbség a felek között. A hazaiak nem vettek vissza a tempóból, egyre csak nőtt a különbség a két gárda között: edzőmeccs jellege volt a találkozónak. Az utolsó gólt ugyan a vendégek szerezték, de másnak nem örülhettek. A KSI 16-4-re verte a sok fiatallal felálló AVUS-t, a szombathelyi gárda a bajnokságban elszenvedte eddigi legsúlyosabb vereségét. Négy szerzett góllal nem is lehetett esélyük.

A bajnokság élmezőnye: 1. KSI 75 pont, 2. Nagykanizsa 69, 3. AVUS 58, 4. YBL 48, 5. Invictus 42.