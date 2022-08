Augusztus 19-28-án Ausztria, Bécs és Graz adott otthont az idei rackelton világbajnokságnak. A sportág történetének legnagyobb erőpróbáját bonyolították le: 35 ország 500 játékosa állt rajthoz, 60 kategóriában írtak ki versenyt.

A vb-kiválóan szerepeltek a szombathelyi racketlonosok. Élükön a fáradhatatlan Sákovics Péterrel, aki + 60-as korosztályban, páros kategóriában diadalmaskodott, megszerezve ezzel 17. világbajnoki címét – Károlyi Tibor volt a partnere. Sákovics még egy ezüstérmet is begyűjtött a német Carola Von Heimburg partnereként a +55-ös mix kategóriában. Sákovics Virág is kitett magáért, bronzérmet szerzett a női B kategóriában. A csapatok versenyében 4. helyezett lett a magyar férfi szenior válogatott a +55-ös korosztálya – Sákovics Péter, Károlyi Tibor, Matécsa Zoltán, Markó Tamás, Albert Zoltán és Sági István alkotta a csapatot. A magyar amatőr válogatott az előkelő a 6. helyen végzett, csupa szombathelyi kötődésű játékost (Sákovics Péter, Sákovics Virág, Döbörhegyi Balázs, Sebesi Patrik, Nagy Ferenc) felvonultatva. A vb-n született még egy vasi aranyérem Sebesi Patrik jóvoltából, aki a First Timers (első alkalmas) kategóriában nyert.

– Minden idők legnépesebb vb-jét rendezték, tökéletes szervezéssel – összegzett Sákovics Péter. – Több meglepő eredményt is szolgáltattak a vasiak, szépen teljesítettünk. A 17. vb-címem rekord, amire büszke vagyok!