Már hatodik alkalommal csaptak össze Szombathely és Sarkad veterán, amatőr teniszezői - nyár végén, ősz elején rendre a vasi megyeszékhely a házigazda, míg tavasszal Sarkad ad otthont a találkozónak. A Savaria TC Késmárk utcai sporttelepén léptek pályára a teniszezők, Szombathely városát a hagyományoknak megfelelően a Palatinus Egyesület rutinos sportolói képviselték. A sarkadi vendégek kérésére ezúttal csak páros mérkőzéseket játszottak a csapatok, három kört.

A hazaiaknál a dr. Rajki Csaba-Hajszán Imre, valamint a Németh Szabolcs-Rezsnyák Péter és a Kiss Ferenc-Palotai Zoltán párosok is egyaránt két-két győzelemmel, 2:1-es sikerrel járultak hozzá a szép győzelemhez, így alakult ki a 6:3-as Palatinus-diadal. Így a Sport és Ifjúsági Iroda által is támogatott Karnevál Kupa a Palatinus Egyesület birtokába került. Az eredmény simának tűnik, de több mérkőzés is szoros csatát hozott. A vendég amúgy jó erőt képvisel, hiszen többszörös Békés megyei csapatbajnoknak vallhatja magát.

A mérkőzések után a nagyszerű házigazdának minősülő Késmárk utcai Tenisz Centrum adta lehetőségeket kihasználva hangulatos, kedélyes baráti vendéglátással kedveskedtek a házigazdák - amiben nagy szerepe volt csapattársuk, Hajszán Imre által biztosított minőségi steek-eknek, kolbászoknak. Sőt, a sarkadi delegáció Rezsnyák Péter és Palotai Zoltán kíséretében, vezetésével részt vett a Savaria Karneválon.

A vendégek részéről természetesen megtörtént a meghívás a hetedik összecsapásra, melynek nagy valószínűséggel 2023. májusában vagy júniusában ad otthont Sarkad. Jelenleg a szombathelyiek 5-1-re vezetnek.