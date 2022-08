Küzdelmes mérkőzésen igazságos pontosztozkodással zárult a Haladás és a Kecskemét nagy csatája hétfőn. Pénteken ismét egy izgalmasnak ígérkező rangadó elé néz a Juanra-csapat, amely Veszprémbe látogat.

– Nagyon szoros meccsen vagyunk túl – tekintett vissza a hétfői összecsapásra Calvo Rodriguez Juan Ramon, a Haladás vezetőedzője. – Úgy gondolom, jól játszottunk, sok helyzetet sikerült kidolgoznunk, de ezekből többet is elpuskáztunk. Azt beszéltük a fiúkkal a találkozót követően, hogy ha a jövőben egy kicsit pontosabbak tudunk lenni, akkor meg is tudjuk nyerni az ehhez hasonló mérkőzésinket. Persze, voltak hibáink, ezeket próbáljuk kiköszörülni a pénteki meccs előtt.

A Haladás soros ellenfele nagyon simán, 5-1-re nyert legutóbb Nyíregyházán.

– A Veszprém ellen mindig is nehéz volt játszani, most is hasonlóan kemény mérkőzésre számítunk – tekintett a pénteki derbi elé Juanra mester. – Remek képességű külföldiek és magyar játékosok alkotják a keretüket. Nagyon jól kell játszanunk, ha nyerni akarunk.

Az új igazolások közül Rutai Balázs pénteken már leülhet a HVSE kispadjára, és hozzá hasonlóan Cassemiro is a csapat segítségére lehet. Alasztics Marcell még sérült, rehabilitációja jól halad.