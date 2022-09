Egy-egy győzelemmel és vereséggel, két döntetlennel, öt ponttal az Astra a 7. helyen áll a tabellán. Király Bianka együttese hazai pályán 1-1-re végzett a Diósgyőrrel, 3-3-ra a Szegeddel, míg 2-0-ra kikapott az MTK-tól, legutóbb 4-2-re nyert Újpesten. Az Astra legeredményesebb játékosa a nyáron az MTK-tól igazolt egyesült államokbeli légiós, a háromgólos Ebony Madrid. A Haladás-Viktória FC egy ponttal és egy hellyel lemaradva az Astra mögött a nyolcadik a tabellán. Székely Tibor vezetőedző együttese legutóbb a Puskás Akadémia ellen háromszor is kiegyenlített (3-3) – erre lehet építeni.

– Az Astra jól erősített a nyáron, többek között három futballistát is igazolt az MTK-ból – mondta Székely Tibor, a Haladás-Viktória vezetőedzője. – Ellenfelünk játékosai gyorsan mennek át védekezésből támadásba, jó a középpályás-védekezésük is, masszív, jó erőkből álló csapat. Ami minket illet, örülök, hogy legutóbb három gólt szereztünk, viszont voltak hibáink is, amelyeket kielemeztünk. Nehéz mérkőzésre számítok, szeretnénk eredményesen szerepelni.

A forduló további párosítása. Szombat, 14.00: Ferencvárosi TC–Mol Fehérvár. 15.00: Diósgyőri VTK–Kész-St. Mihály-Szeged. 16.00: Puskás Akadémia–Szekszárd, ETO FC Győr–Kelen, MTK–Újpest.