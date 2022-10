Gárdony-Pázmánd NKK–Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia 28-34 (19-21). Gárdony, 120 néző, NB I/B.-s kézilabda-mérkőzés, vezette: Ignéczi I., Pánczél-Héjjas T.

SZKKA: Balog, Christe 2, Fritz (kapusok), Balogh P. 2, Pődör R. 11, Szmolek, Tanaskovics 4, Kulcsár 4, Győri 2, Kiskartali 1, Szendrei 2, Varga N. 3, Horváth A. 3, Biró, Török, Papp K. Edző: Pődör Zoltán.

Az eredmény alakulása. 8. perc: 5-5. 16. p.: 10-11. 25. p.: 14-17. 34. p.: 20-23. 40. p.: 20-27. 53. p.: 28-31.

Kiállítások: 12, ill. 8 perc.

Hétméteresek: 3/4, ill. 7/8.

A múlt hétvégi SZISE elleni rangadót követően a még nyeretlen Gárdony nem ígérkezett nehéz falatnak az SZKKA számára. Ennek ellenére az első félidőben még remekül tartotta magát a házigazda a szombathelyiekkel szemben, sőt, a nyolcadik perc elején Becséri Kitti góljával még a vezetést is sikerült átvennie a Gárdonynak. Nem igazán működött a vendégek védekezése. Ugyan hamar visszavette az irányítást a vasi alakulat de nem tudott elszakadni vendéglátójától. A 19. percben először tudott többgólos előnyt kialakítani a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia alakulata. Pődör hetesét követően ugyan Szendreit kiállították, de Christe saját kapujából kétszer is eredményes volt üres kapura (11-14). A 23. percben már négygólosra tornászta fórját a Pődör-csapat Tanaskovic találatával (12-16). Küzdött a Gárdony és a félidő végére kettőre csökkentette hátrányát (19-21).

A második játékrész elején azt történt a pályán, amit a vendégek akartak. A 39. perc elején már 27-20-ra vezettek a szombathelyiek. Ezúttal a kisebb hullámvölgyek is belefértek az SZKKA játékába, mert bár a hajrában kettőre zárkózott a Gárdony (28-30), az 53. perc után viszont már nem talált be, így a vasiak újabb győzelmükkel feljöttek a tabella második, már feljutást érő pozíciójába.

Pődör Zoltán: – Kiizzadtuk ezt a mai győzelmet, most pedig pihenő következik a csapat számára. Ott vagyunk a tabellán, ahol szeretnénk lenni. A szünetben dolgozunk tovább, hogy még jobban rendbe rakjuk magunkat.