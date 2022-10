Az optikával ellátott 0.22-es fegyverekkel álló helyzetben öt próbalövést adhatnak le a verseny résztvevői, majd következhet a 20 értékelt lövés. 18-60 év közötti férfi, női, valamint 60 év feletti senior kategóriában is lehet nevezni még a verseny napján is egészen 14.30-ig bezárólag. Saját fegyverrel és lőszerrel, valamint egyesületivel is lehet indulni a viadalon. A kategóriák első három helyezettje érmet, illetve értékes tárgyjutalmat kap. Esetleges óvást a verseny végéig lehet benyújtani a szervezőknél.