A Rába-partiak a sikertelenül megvívott BL-selejtezőt követően egy oroszlányi vereséggel kezdték, majd hazai pályán a szomszédvári ZTE elleni győzelemmel folytatták idei bajnoki idényüket. A vasi piros-feketéknek túlórázniuk kellett a zalaiak ellen, de a végletekig kiélezett derbin aratott sikerre nagy szükségük volt a szerdai finnországi Európa Kupa-meccsük előtt.

– Ezen a találkozón a legfontosabb a győzelem volt – szögezte le Kocsis Tamás, az Egis Körmend másodedzője. – Az Oroszlányban elkövetett hibák egy része sajnos ugyanúgy megvolt ezen a meccsen is, de talán egy fokkal már jobban működött a gépezet. Igaz, a lepattanókkal így is voltak problémáink, amelyen mindenképpen változtatni kell a Karhuval vívott összecsapás előtt – fogalmazott a tréner.

A finn Kauhajoki Karhu viszonylag simán megnyerte az előző bajnoki kiírást. Külföldi légiósaik mellett van nekik egy erős hazai irányítójuk, aki remekül dob közelről és távolról is. Érdekesség, hogy a Bajnokok Ligája selejtező sorozatában azonos ágra kerültek a Körmenddel, de a Lévával ők sem tudtak mit kezdeni. Kocsis Tamás szerint a finn csapat teljesen másfajta kosárlabdát játszik a magyarhoz képest.

– Folyamatos rohanás jellemzi őket, minden apró kis helyzetet azonnal palánkra dobnak és rögtön ugrik náluk mindenki a lepattanókért – adott tájékoztatást a Karhu játékáról Kocsis Tamás. – Ezeket a meccshelyzeteket mindenképpen kontrollálnunk kell, nehogy ezekből könnyű kosarakat kapjunk. Kifejezetten erős centerjátékuk nincs is, abszolút atletikus, gyors ütemű stratégiára építenek.

A vasi gárda kedden kelt útra, a keretből egyedül Ferencz Csaba maradt itthon derékbántalmak miatt.