A Szombathelyi Sportiskola közel hatvan versenyzője - kicsik és nagyok egyaránt - utazott el Sopronba, hogy megmutassa tudását. A versenynap első felében a legkisebbeké volt a főszerep, akik az I. Ebihal Kupán mutathatták meg mit is tudnak. A nagyobbak a II. Lőver Kupán indultak és nem is okoztak csalódást a szombathelyi úszó szakosztály edzőinek legnagyobb örömére. Budavári István szakosztályvezető, valamint Polgár Sándor, Lisztes Dusán, Major Dóra, Csóka Dóra edzők is elégedettek lehettek, hiszen tanítványaik közül a nagyobbak 26 arany-, 20 ezüst- és 22 bronzérmet szereztek. A még nem igazolt hét, nyolc és kilenc éves kis ebihalak pedig 11 arany-, 12 ezüst- és 12 bronzmedált gyűjtöttek be, ami óriási sikernek számít.



– Nagyon ügyesek voltak és rengeteget fejlődtek szeptember óta a legkisebbek – tekintett vissza a versenyre Budavári István szakosztályvezető. – Igazolt úszóink is alaposan kitettek magukért, ennyi érmet emberemlékezet óta nem szereztünk. A legfiatalabb igazolt úszóink közül Magyar Adél és Schmölcz Péter nevét kell kiemelnem, mert remekül teljesítettek. Adél minden számban nyert, amiben indult. De mindenki jó időeredményeket ért el önmagához képest. Ez egy kiváló erőfelmérő volt a két rövidpályás országos bajnokság előtt. Azt tudni kell, hogy szeptemberben újraosztottuk a csoportokat, de úgy néz ki, mindenki megtalálta a helyét. Tejes Péter távozott szakosztályunktól, helyére érkezett Polgár Sándor Nagykanizsáról, a kicsiknél pedig Lisztes Dusán, Major Dóra csatlakozott az edzői stábhoz, míg Karsai Gergő csoportját Csóka Dóra vette át.