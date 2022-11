A 46 éves, kőszegi születésű Németh Krisztián 17 éves korában igazolt az akkor másodosztályú Szombathelyi Haladás csapatába. Edzői "minden hájjal megkent, jó ütemérzékű és helyzetfelismerésű csatárnak" jellemezték. Fedor Sándor, Rátkai László és Mihalecz István keze alatt is dolgozott Szombathelyen, összesen 37 alkalommal lépett pályára zöld-fehér mezben, mindannyiszor a másodosztályban - tagja volt az 1994/1995-ös NBII-es bajnokcsapatnak. Rövid ausztriai kitérő után visszatért ismét Szombathelyre, később Szentgotthárdon, Bükön, Kőszegen is futballozott. A mai napig több megyei gólrekord és kőszegi klubrekord is a nevéhez fűződik.