Mint azt korábban megírtuk a Szombathelyen rendezett Kick-box Felnőtt és Master Class Magyar Bajnokságon a Controll SE-ből Szmolek Emánuel és Varga Martin szerzett indulási jogot az antalyai Európa-bajnokságra.

– Kettős funkciót töltök be a kontinensviadalon, hiszen egyszerre képviselem a válogatottat, mint szövetségi kapitány, illetve edzőként a Controll SE-t – fogalmazott Dancsó Zoltán a válogatott light-contact és kicklight szakágvezetője, aki a masters és a normál szenior versenyzők szakmai felkészüléséért is felel. – Szmolek Emánuel light-contact világbajnokként lép majd tatamira kicklight és light-contact szabályrendszerben is. Manó már a Európai Egyetemi Játékokon is bizonyított, amikor kicklightban megverte a vb-címvédő ukrán fiút. Úgyhogy a legfényesebb érmekért szállunk harcba Emánuellel. Varga Martin még mindig csak 26 éves, de már régi motoros versenyző, aki kellő rutinnal rendelkezik. Az élet úgy hozta, hogy Szombathelyről ugyan elkerült, de anyaegyesületével, a Controllal nem szakadt a kapcsolata. Amikor alkalma nyílik rá, mindig jön edzésre, folyamatosan tartja velem a kapcsolatot. Juniorként mindig a legjobbak között tartották számon, akivel számolni kellett az éremosztásnál. Bízunk benne, hogy szerencsés lesz a sorsolása és a befektetett munka meghozza gyümölcsét – fogalmazta meg várakozásait a szövetségi kapitány.

Az ugyancsak szombathelyi Agrobio Classic Kick-box és Box Clubot is ketten képviselik majd, Csejtey Gábor és Holczmüller Bence személyében.

– Bence először válogatott a felnőttek között, egyértelműen éremesélyes – folytatta Dancsó Zoltán. – Az általam szervezett mini edzőtáborozáson Bence mellett a szegediek is részt vettek. A veterán masters Csejtey Gábor pointfightingban és light-contactban igyekszik csúcsra törni.