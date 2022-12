A HVSE csapata harmadik szezonját tölti a felnőtt futballban. Először rögtön bajnok lett a megyei II. osztályban, tavaly 6. lett a megyei I.-ben, most, a szezon felénél pedig a megyei I. osztály élén telel. – Azzal szembesültünk az elmúlt években, hogy az utánpótlásból kiöregedő játékosaink szétszélednek – jelezte Somfalvi Csaba, a Haladás VSE labdarúgó-szakágvezetője. – Az utolsó utánpótlás-korosztályunk az U19 – ráadásul több olyan futballistánk is van, akikben a különböző akadémiák nem látnak potenciált, mi viszont sajnálnánk, ha elkallódnának. A projekt elsődleges célja, hogy a fiatal srácokat a Haladás kötelékében, a zöld-fehér közösségben tartsuk, hogy felnőtt szinten is HVSE-mezben futballozhassanak. De akár edzőként is számítunk a srácokra. Lépésről lépésre építkeztünk, fejlődőképes, jó csapatunk van.

Nem alapvető elvárás, hogy feljussunk az NB III.-ba – de ahogyan alakulnak a dolgaink, úgy elképzelhető, hogy előbb vagy utóbb kipróbáljuk magunkat a harmadosztályban. Egyébként a felnőttcsapatunk teljes egészében az utánpótlásunkra épül. Ha egy fiatalt be kell dobni a mély vízbe, ő a felnőttcsapatban is pontosan tudni fogja, hogy adott poszton mi a dolga, mi az elvárás vele szemben. Az ősszel 21 játékosunk lépett pályára a felnőttcsapatban, ebből 17 rendelkezik HVSE-kötődéssel. Természetesen roppant elégedettek vagyunk a Szenczi Imre vezette szakmai stábban! Heti négy edzésünk van – nagy kedvvel végzi a munkát a motivált, fiatal társaság. – Úgy vélem, a bajnoki cím sorsa a Király és a mi csapatunk között dől el. Az ősszel nyertünk Újperinten, de két hasonló erőt képviselő csapat küzdött, a jobb helyzetkihasználás döntött. Bárki is lesz a bajnok, a lényeg az, hogy Vas megyének szüksége van egy NB III.-as csapatra! – zárta szavait Somfalvi Csaba.