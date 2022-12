A Haladásnál hosszú-hosszú évek óta hagyomány, hogy az év utolsó napján, szilveszter délelőttjén közösen búcsúztatják az esztendőt a csapat megyeszékhelyen élő labdarúgói, vezetői, hozzájuk csatlakoznak korábbi Hali-futballisták. Ezúttal sem volt másként, jónéhányan eljöttek a Haladás öltözőjébe, hogy közösen koccintsanak az elmúlt évre és jó egészséget, sikereket minél több Haladás-győzelmet kívánjanak az immáron idei évre.

– Immáron 1976 óta hagyomány a Haladásnál, hogy a Szombathelyen, a megyében élő játékosok találkoznak az öltözőben egy koccintásra – mondta Németh Milán, a Szombathelyi Haladás csapatkapitánya. – Korábban még – amikor a keret túlnyomó részét helyi játékosok alkották – a koccintás, beszélgetés mellett gyakran kimentek a játékosok focizni is a havas pályára. Azóta változott a világ, a focik elmaradtak, de a hagyomány, a találkozás nem szakadt meg. Ezúttal is összejöttünk néhányan, itt volt jónéhány korábbi kiváló futballista, legenda is, beszélgettünk, majd koccintottunk egyet.

A Haladás játékosai már nem sokat pihenhetnek, hiszen kedden tartja az első téli edzést Michlal Hipp vezetőedző. A vasiak négy felkészülési mérkőzést vívnak a január 29-i bajnoki rajtig.