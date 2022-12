A címvédő HVSE kifejezetten remek formában van, zsinórban tíz veretlenül megvívott bajnokit tudhat maga mögött. A nagyszerű sorozat éppen a Nyíregyháza ellen kezdődött Szombathelyen, még szeptember végén, amikor a zöld-fehér gárda 8-1-re söpörte el az újoncot. Amúgy veszélyes csapat az Á Stúdió Futsal Nyíregyháza, több rutinos futsalost is felvonultat – öt győzelméből hármat is hazai pályán gyűjtött be. Sőt, az előző körben a forduló meglepetését szolgáltatta Lovas Norbert alakulata, ugyanis 6-4-re nyert a Beret - tyóújfalu vendégeként. Vagyis egy feldobott állapotban lévő, teher nélkül játszó Nyíregyháza várja a Haladást – de természetesen a tabellán második vasi gárda lép pályára esélyesként.