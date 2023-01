Pécs adott otthont a V-VI. korcsoportos Futsal Diákolimpia Országos Döntőnek, amelynek során 12 fiú csapat versengett a bajnoki címért. Vas vármegyét a szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium csapata képviselte a rangos viadalon. Németh Attila tanítványait a Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium, valamint a Kisvárdai SZC Csengeri Ady Endre Technikum és Kollégium gárdájával együtt a B jelű csoportba sorolták, ahol rendkívül kiegyenlített erők csaptak össze. Ezt az eredmények is hűen tükrözik, hiszen a Nagy Lajos 2-1-re verte a csengerieket, majd 1-3-ra kikapott a kaposváriaktól, akiket 2-1-re múlt felül az Ady Technikum. A körbeverések végén harmadik helyen zárt a szombathelyi alakulat, aminek következtében kemény ágra került az NLG. A legjobb nyolc közé a három futsalossal felálló Kecskeméten át vezetett az út. Az alföldi alakulatot nagyon simán, 6-1-re ütötték ki a szombathelyi fiatalok, akik egy felszabadult, élvezetes játékkal a vártnál sokkal könnyebben múlták felül riválisukat. A következő ellenfél a végső győzelemre is esélyes veszprémi Noszlopy Gáspár Gimnázium és Kollégium csapata volt. A Noszlopy keretében hemzsegtek a jobbnál jobb hivatásos futsalosok, akikkel szemben nemcsak hogy partiban tudott lenni a Nagy Lajos, hanem 2-1-re le is győzte a Noszlopyt. Hatalmas küzdelemben, teljesen megérdemelten jutott a legjobb négy közé az NLG. Érdekesség, hogy korábbi csoportriválisai ugyancsak beverekedték magukat az elődöntőbe.

– A dunakeszi Radnóti Miklós Gimnáziummal vívott meccsen a jobbik csapat nyert, amely sajnos nem a Nagy Lajos volt – idézte fel Németh Attila testnevelő. – Volt egy nagyon jó játékos az ellenfél soraiban, akivel egyszerűen nem tudtunk mit kezdeni, ő lett egyébként a torna gólkirálya, bár nyugodtan megválaszthatták volna a döntő legjobbjának is. A sima 0-3-as vereség után sikerült felszívnia magát a társaságnak és a bronzmeccsen azzal a Csengerrel zártuk a tornát, amely ellen elkezdtük. Ismét 2-1-re tudtunk diadalmaskodni, ezzel megszereztük a harmadik helyet. Csapatomtól ez kifejezetten nagy bravúrnak számít úgy, hogy keretünkben három Illés-akadémista szerepelt, több félprofi, illetve egyetlen hivatásos futsalos Dobos Dávid személyében, aki a HVSE NB II.-es gárdájának a tagja, valamint a Szombathelyi Darts Club SE fiatal kiválósága.

Az országos döntőt végül büntetőkkel nyerte a Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium a Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium ellen.

A bronzérmes szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium futsalcsapatának tagjai: Vígh Patrik, Iván Gergő, Mayer Gergő, Németh Áron, Mézer Viktor, Kovács Attila, Dobos Dávid, Kovács Martin, Varga Dániel és Frák Marcell. Felkészítő: Németh Attila.