A Héraklész Fizikai Erőfelmérővel elindult a kajak-kenu szezon. Az évadnyitó országos verseny egyik szervezője a győri Csay Renáta Regionális Akadémia volt, a kétnapos megmérettetésen a Bereki Bárkás Egylet Egyesület EFAFLEX Kajak-Kenu Szakosztály tizennégy versenyzővel képviseltette magát.

A körmendi kajak-kenu szakosztály versenyzőinek több számban kellett teljesíteniük, korcsoporti bontásban. Sprint, hosszútáv futás, netfit has, plank, rögzített karú lógás, fekvőtámasz, húzódzkodás is szerepelt a versenyprogramban, a nagyobbaknál ez kiegészült fekve nyomással is. Az évadnyitó versenyen arany minősítést szerzett: Honfi Réka, Varga Flóra Kata, Varga Róza Anna, Radnai Zalán, Szalai Zalán, Molnár Kende, Herceg Kornél és Szalai Benjámin. Az U11-es fiúknál, a kenusok összesített versenyében előkelő 2. helyen végzett Szalai Zalán, harmadik lett Molnár Kende. Lányoknál, az U12-es korosztályban, kenu szakágban Honfi Réka első helyezést ért el.

A legnagyobb eredmény Szalai Benjámin nevéhez köthető, aki az U16-os kenusok versenyében 3. helyen végzett az országos erőfelmérőn. A körmendi egyesület hét és fél éves kis kenusa, Varga Flóra Kata most debütált, a legfiatalabb versenyző volt a mezőnyben, de magabiztosan teljesítette a feladatokat, és arany zónában fejezte be a versenyt. A kenus csapatot Varga Gábor István készítette fel az erőfelmérőre.