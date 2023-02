Nem megy tavasszal a Haladásnak. A vasiak idén öt bajnokit játszottak, hazai pályán 1-0-ra kikaptak a Nyíregyházától, 2-2-re végeztek a Siófokkal, míg idegenben ugyan 3-1-re nyertek Győrött, ám Szegeden 3-0-ra, vasárnap pedig Soroksáron 4-0-ra kikaptak. A zöld-fehérek tehát öt meccsen mindössze négy pontot szereztek, az utolsó három találkozójukon pedig csak egyet. Soroksáron az első félidőben gyakorlatilag értékelhetetlen teljesítményt nyújtottak a vendégek és hiába javult fel szünet után a teljesítményük és támadták végig a másodikat és dolgoztak ki négy ziccert, még tizenegyesből sem sikerült gólt szerezniük.

Azaz a csapatvédekezés mellett a támadójátékban is sokat hibáztak, így pedig nem, hogy nyerni, még pontot sem lehet szerezni. Érdekesség, hogy egy éve tavasszal öt forduló után – még Németh Szabolcs vezetésével – szinte ugyanúgy állt öt kör után a Haladás: egy győzelem, két döntetlen és két vereség volt a zöld-fehérek mérlege, az egyetlen vasi siker akkor is az ETO otthonában született.

– Mi mást tehetnék, mint hogy gratulálok a Soroksárnak a könnyen megszerzett győzelméhez – jelezte a vasiak szlovák trénere, Michal Hipp. – Nagyon gyenge teljesítményt nyújtottunk az első félidőben, egfyáltalán nem voltunk kapura veszélyesek – a mérkőzés már az első 45 percben eldőlt. Ugyanakkor az igazsághoz tartozik, hogy az első két gól érdekes körülmények között született, de a játékvezető így döntött, el kell fogadnunk.

A második félidőre próbáltunk frissíteni, új játékosokat hoztam be. Három ziccert is kialakítottunk. 0-3-nál mi is kaptunk egy büntetőt, ha őszinte akarok lenni, az is kicsit véleményes tizenegyes volt – ráadásul kimaradt. A hazaiak végig veszélyesen kontráztak, egy ilyen akció végén kaptunk a negyedik gólt, ami le is zárta a meccset. A mérkőzést Lovrencsics Balázs és Vass Ádám remek teljesítménye döntötte el. Ma nem volt megfelelő a hozzáállásunk sem – ezért én vagyok a felelős.

– Parádés volt a csapat hozzáállása, mindent megtettek a játékosok, hogy itthon maradjon a három pont – mondta a Soroksár trénere, Lipcsei Péter. – Kértem a fiúkat, koncentráltan és fegyelmezetten futballozzanak, mert tudtuk, hogy ez egy hatpontos összecsapás lesz. Elégedett vagyok a csapat teljesítményével, le a kalappal a fiúk előtt.

A 7. helyen álló szombathelyiek a következő, 26. fordulóban vasárnap 14 órakor a 12. helyezett Tiszakécskét fogadja a Haladás Sportkomplexumban