Minden tekintetben bántóan nagy különbség volt a csapatok között. Próbálta rendezni sorait a KTE, de nem igazán bírt a Falco védekezésével – ráadásul jól is dobtak a szombathelyiek. Állandósult a 20 pont fölötti stabil hazai előny (14. perc: 39-13). Higgadtan játszott a Falco, igyekezett felőrölni ellenfelét, nem hagyta, hogy visszajöjjön a meccsbe – közben a szakmai stáb szorgalmasan forgatta a keretet (17. perc: 45-21). Váltott kosarakkal, 22 pontos Falco-vezetéssel ért véget az első félidő (20. perc: 50-28).

Visszatérve a pályára sem lassított a Falco, igyekezett gyorsan, végleg eldönteni a meccset – nem is tudta tartani a lépést a KTE. Cowels triplája után átlépte a 30 pontot a különbség (24. perc: 64-33). A vendég szinte csak büntetőből tudott gyűrűbe találni. A komoly különbség a játékra is hatással volt: a Kecskemét mintha elengedte volna a meccset, és a Falco is visszavett kicsit a lendületéből (28. perc: 71-41). A negyedik negyed 74-44-es állásról kezdődött – minden lényegi kérdés eldőlt. De a Falo azért még szórakoztatta, kiszolgálta lelkes közönségét. Néha, néha benézett 30 pont alá a KTE, hogy aztán ismét meglépjen a házigazda. A Falco nem könyörült meg ellenfelén (3. perc: 92-55). A végén mindkét csapatban minden játékos pályára lépett. Volt esély arra, hogy a 100 elérje is a Falco, de az utolsó dobás leperdült a gyűrűről – így „csak” 37 pontot vert ellenfelére.

A két csapat nem volt egy súlycsoportban.

jegyzőkönyv

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 98-61 (33-11, 17-17, 24-16, 24-17)

Szombathely, 2910 néző, NB I.-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: Tóth C., Mészáros B., Frányó P.

Falco: Pot 15/6, Brown 10/6, Kovács B. 8/6, Tiby 12/3, Keller 6. Csere: Perl 15/3, Cowels 18/12, Barac 8, Verasztó 6, Takács Zs. –, Horváth Á. –. Csere: Edző: Milos Konakov.

Kecskemét: Townes 10/6, Wittmann 5/3, Borisov 8/6, Fazekas –, Karahodzsics 13. Csere: Dramicsanin 7/3, Kiss D. 4, Klubucar 8, Ivkovics 3/3, Kucsera 1, Tóth Balázs –, Tóth Barna 2. Edző: Forray Gábor.

Az eredmény alakulása. 3. perc: 11-0. 6. perc: 17-2. 9. perc: 28-8. 14. perc: 39-13. 17. perc: 45-21. 20. perc: 50-28. 24. perc: 64-33. 28. perc 71-41. 30. perc: 74-44. 35. perc: 81-54. 38. perc: 92-55.

Mestermérleg:

Milos Konakov: – Úgy kezdtük a meccset, ahogyan elterveztük, gyors és agresszív játékkal – jár a gratuláció a fiúknak! A folytatásban is uraltuk a mérkőzést, igaz, volt néhány rövid gyengébb periódusunk is. Jó működtünk csapatként, ezt bizonyítja, hogy szedtük 51 lepattanót, és kiosztottunk 22 gólpasszt. Nem lehetek elégedetlen!

Forray Gábor: – Bentragadtunk a buszban, nagyon lagymatagon kezdtük a meccset mind elől, mind hátul. És a Falco az első negyedben meg is alapozta a nagy előnyét, a győzelmét. Később, amikor már eldőlt a meccs, akkor a következő bajnoki fordulóra való felkészülést helyeztem előtérbe: úgy forgattam a csapatot, hogy kapjon mindenki elég játéklehetőséget. Ilyenkor benne van a meccsben egy nagyobb arányú vereség – most is ez történt.