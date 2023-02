AVUS–Fehérvár VSE 14-6 (3-2, 3-1, 4-3, 4-0). Szombathely, 50 néző, OB I/B-s vízilabda-mérkőzés, vezette: Pintér, Veilandics.

AVUS: Antoni – Galambos, Hajmási 2, Juhász S., Szabó B. 1, Szőke 2, Sági 1. Csere: Tancsics, Csaba 1, Németh B. 3, Makrai, Mercs 2, Maciejewski 2, Kertész. Edző: Zoufal Norbert.

Az első negyed sokáig eseménytelen játékot hozott, két perc elteltével szerzett vezetést az AVUS, majd újabb három perc után Szőke Szabolcs is betalált: 2-0-ra vezettek a hazaiak. Aztán a negyed utolsó másfél percében elkezdtek potyogni a gólok, másfél perc alatt háromszor is betaláltak a csapatok. Az első nyolc perc után 3-2-re vezettek az aligátorok. A második negyed elején ugyan egyenlített a Fehérvár, de az AVUS zsinórban három gólt szerezve 6-3-ra elhúzott. A harmadik negyedben is tartotta, sőt novelte is előnyét a szombathelyi gárda. Az utolsó negyed 10-6-os hazai előnyről indult. Az aligátorok ekkor már teljesen felőrölték ellenfelüket, négy góljukra nem érkezett válasz. Az AVUS magabiztosan nyerte (14-6) a mérkőzést.