A Celldömölkön született, Kenyeriben nevelkedő korábbi sokszoros klasszis kézilabda-válogatottunk, Császár Gábor aktív pályafutása befejezését követően jelenleg az NB I.-es HÉP-Cegléd szakmai igazgatójaként ténykedik. Csapata finoman fogalmazva nincs egyszerű helyzetben, mivel 15 mérkőzéssel a háta mögött mindössze egyetlen győzelmet tudott elérni, az összes többi meccsét pedig elveszítette. Az eddig megszerzett két ponttal utolsó előtti a Cegléd a 14 csapatot számláló NB I.-es férfi kézilabda-bajokságban. A legutóbbi, Gyöngyös ellen vívott hazai találkozó legnagyobb meglepetését a szakmai igazgató, Császár Gábor szolgáltatta, aki 38 évesen ismét mezt húzott.

– Az őszi szezon végefelé már fürkésztem, hogy meglévő feladataim mellett mivel tudnám még segíteni az együttest – avatta be lapunkat döntésének hátterébe Császár Gábor. – Felmértem, hogy fizikálisan mennyire tudnám rendbehozni magam, januárban már próbáltam tesztelni az erőnlétem, mennyire tudnám segíteni a srácokat és most másfél év után lejátszottam az első meccsemet – pontosabban beálltam, mert játéknak azért ezt még nem nevezném –, de igazából ez még csak egy tesztelgetős időszak. A fő kérdés, hogy bírom-e még, illetve, hogy valóban tudok-e segíteni.Ez egy bátor döntés, ami a jelen esetben a hülyeség határát súrolja. Ezt a köztévé kérdésére is elmondtam, hogy bohócot semmiképpen sem szeretnék csinálni magamból, de ha legalább 5-10 perc erejéig tudok segíteni a fiúknak, akkor nyilván ezt szívesen megteszem értük. De a kondíció felépítése nem megy egyik pillanatról a másikra. Kell még egy kis idő mindenképpen, hogy formába lendüljek, de ebből meg már sajnos nagyon sok nincs. Azért ugrottam bele ebbe az egészbe pont egy jó kis Gyöngyös elleni hazai meccsen, mert ahhoz, hogy komolyan tudjam gondolni, meg kell élnem az ilyen és ehhez hasonló pofonokat.

Császár Gábor végül két góllal zárta a Cegléd Gyöngyös elleni hazai bajnokiját, a házigazda végül 24-30-ra kapott ki a vendégektől.

– Ez az a helyzet, amikor mindenkire szükség van így vagy úgy – folytatta a ceglédiek szakmai igazgatója. – Azt nem mondanám, hogy árral szemben úszunk, de tény, hogy egyáltalán nem vagyunk jó helyzetben. Azt is látjuk, meddig ér a takarónk, milyen büdzsével rendelkezünk, milyen csapatunk van, tudjuk, hol a helyünk, de az utolsó pillanatig küzdünk – zárta szavait Császár Gábor.