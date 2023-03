Idén ünnepli alapításának 30. évfordulóját Szombathely legeredményesebb női együttese, a Haladás Viktória NB I.-es labdarúgócsapata. Az anyaegyesületet 1993-ban, Viktória FC Szombathely néven alapították. A gárda kétszeres magyar bajnok, háromszoros Magyar Kupa-győztes 13 alkalommal végzett a bajnokságban a dobogón. A bajnoki aranyat a 2003/04-es és a 2008/09-es bajnokságban szerezte, míg 2008-ban, 2009-ben és 2011-ben kupaelsőséget ünnepelhetett. A szombathelyi csapat rengeteg kiváló játékost adott a honi futballnak, korosztályos válogatottak, felnőttválogatottak sora került ki a vasi megyeszékhelyről, Markó Edina személyében pedig szombathelyi szövetségi kapitánya is volt a magyar válogatottnak. Sőt, a jelenlegi válogatott stábjában is több szombathelyi szakember dolgozik.

Jónéhány vasi futballista pedig európai topbajnokságokba igazolt. Szombathelyre is érkeztek a világ minden részéről légiósok, többek között jamaikai, uruguayi, román, szlovák, osztrák, bosnyák válogatott futballista is játszott és játszik most is a klubban. A szombathelyi együttes sok neves gárdával is játszott, a 90-es években felkészülési megmérkőzött az olasz AC Milannal, míg 2009-ben a Bajnokok Ligája legjobb 16 közé jutásért vívott párharcban összecsapott a német Bayern Münchennel is. Az idei év a 30 éves jubileum körül forog, az emlékezés és az ünneplés végigkíséri az idei esztendőt, a klub rendezett már általános iskolai tornát, gyermektornát, lesznek még utánpótlásrendezvények, találkozók is. Nyáron pedig a Haladás Viktória a tervek szerint egy neves külföldi együttes ellen vív gálameccset a vasi megyeszékhelyen.