Budafoki MTE–Szombathelyi Haladás 1-0 (0-0). Budapest, Promontor utca, 400 néző, NB II.-es labdarúgó-mérkőzés, vezette: Nazsa.

Budafok: Oroszi – Jagodics M., Vaszicsku (Kalmár, 46.)), Fótyik – Bíró (Fekete M., 46.)), Oláh B., Németh M. (Kovács D., 66.), Soltész I., Horváth O.– Bakti (Vasvári, 75.), Tischler (Csonka A., 46.). Edző: Mátyus János.

Szombathelyi Haladás: Mursits – Nyíri, Csonka B., Devecseri, Bolla (Bosnjak, 77.) – Zvekanov, Horváth R. (Csernik, 62.), Csilus Tóth M., 69.), Rácz (Doktorics, 62.) –Molnár R., Borvető (Katona, 62.). Edző: Michal Hipp.

6. perc: Borvető jobbról, tíz méterről próbálta átemelni a labdát Oroszi, a kapus azonban védett.

11. perc: Rácz vezette be a labdát a tizenhatoson belülre a bal oldalon, nyolc méteres lövését védte Oroszi.

21. perc: Bolla passzát Rácz jobbal átvette, ballal, 14 méterről kapura lőtte, a labda nem sokkal zúgott el a léc felett.

25. perc: Borvető indult meg a jobb oldalon, majd 14 méterről alig lőtt a jobb sarok mellé.

47. perc: Molnár labdájával Horváth lépett ki a jobb szélen, de nyolc méterről leadott lövését hárította a kapus.

51. perc: Kalmár bal oldali beadását Csonka vette át a hosszú oldalon, aki egy csel után 11 méterről óriási gólt lőtt a léc alá (1-0).

84. perc: Védelmi hiba után Horváth elé került a labda, a támadó jobbról, tíz méterről leadott lövése a felső kapufáról vágódott ki.

85. perc: Doktorics passzolt a bal oldalon Csernikhez, aki nagy helyzetből, 12 méterről fölé lőtt.

Gólszerző: Csonka (51.).

A szombathelyiek ragadták magukhoz az irányítást, a hazaiak jobbára védekeztek. Jöttek is sorban a vasi helyzetek, a vendégek könnyen megszerezhették volna a vezetést. A zöld-fehérek domináltak, a budafokiak átlövésekkel, kontrákkal próbálkoztak – csekély sikerrel. Az első félidőben a Haladás akár gólokkal is vezethetett volna.

A második játékrész szombathelyi helyzettel indult – majd budafoki góllal folytatódott: a hazaiak alaposan megkeverték a vendégek védelmét és Csonka nagy gólt lőtt. A folytatásban a Haladás próbálkozott, de rengeteg rossz átadás jellemezte játékát. Hipp cserékkel próbálta felrázni csapata játékát, Doktorics Áron lendületet is vitt a vasiak futballjába. A hajrában a budafokiak végleg eldönthették volna a három pont sorsát, de Horváth Olivér a felső kapufát találta el. Az utolsó perceket pedig már kivédekezték a fővárosiak, a vendégek nem tudtak helyzetet kidolgozni.

A Haladás különösen az első félidőben fölényben futballozott, több helyzetet dolgozott ki a szerdai Magyar Kupa-düntőre készülő ellenfelénél és bár a második játékrészben nem játszott veszélyesen, a döntetlen igazságosabb lett volna.

A szombathelyiek öt veretlenül megvívott mérkőzés után maradtak alul.