Szünet után is maradt a feszes hazai védekezés, ami hatékony támadásokkal párosult, a Kispest pedig képtelen volt 10 gól alá bejönni. A 34. percben Pártos szabálytalankodása miatt megítélt hetest Pődör Rebeka magabiztosan értékesítette, ezzel már 23-11 volt az állás. Képtelen volt mit kezdeni a vendég alakulat a hazai védőfallal, valamint Christével, aki több mint 40 százalékos hatékonysággal hárított. A 45. percben Tanaskovicsot harmadszor is letessékelték a pályáról két percre, ami azt jelentette, hogy megkapta piros lapját és számára véget ért a találkozó. Az utolsó 10 percre ráfordulva Balogh, Kiss és Varga Nikolett is beköszönt, 28-16-ot mutatott az eredményjelző a hajrá előtt. Gyökeres fordulat már nem történt, biztosan nyert 10 góllal a Pődör-csapat.