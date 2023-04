Óriási szombathelyi sportiskolás siker született a 125. Úszó Országos Bajnokságon. Az ob-n elképesztő mezőny gyűlt össze, amely egyben kvalifikációs verseny is volt a 2024-es párizsi olimpiára. Kalmár Alíz és Kalmár Laura januártól ösztöndíjjal Kaliforniában a Fresno State University California egyetemén tanul. Erre a versenyre jöttek haza, ezzel is erősítve a Sportiskola eredményességét. Azt már korábban megírtuk, hogy Kalmár Alíz óriási bravúrral és fantasztikus úszással 100 mellen megvédte bajnoki címét. 200 mellen a szám címvédője, a BVSC-s Békési Eszter mögött pedig második lett. A többnapos verseny vége felé pedig 50 méteren is begyűjtött egy bronzot.

Testvére, Laura a 100 mell „B” döntőjében hatodik, a 200 vegyes „B” döntőjében harmadik lett, illetve bejutott az 50 mell „B” döntőjébe is. A SZoSI másik reménységnek, Davanzo Nicolnak 50 pillangón elért hetedik helye is megsüvegelendő, de szépen helytállt 100 pillangón is, amelynek „B” döntőjében harmadikként végzett. 14 éves kora ellenére Bozsodi Máté is megmérette magát a felnőttek között, és ismét több egyéni és klubrekordot állított fel. A versenyen részt vett még Svélecz Benjamin, Horváth Emma Sára, Papp Kristóf, Pozsonyi Koppány is, akik szintén óriási egyéni csúcsokat úsztak. – Kiváló eredményeinek köszönhetően Kalmár Alíz indulhat az U23-as Eb-n 100 és 200 méter mellen is. Ugyebár ő most az Egyesült Államokban tanul, és annyira tehetséges mellúszónak tartják, hogy amerikai edzője ellátogatott Kaposvárra, ahol készített Alízról egy videóanyagot, és még aznap vissza is utazott az államokba. Megdöbbentő volt számomra, hogy trénere képes volt 1-2 óráért átutazni a fél világot – nyilatkozta Polgár Sándor, a SZoSI úszószakosztályának edzője.

– Nagyon tetszett Bozsodi Máté 100 méter pillangója, mert ezzel ő korosztályában a ranglista élén áll, de remekül szerepelt 50 háton és 50 pillangón is. Nagy tehetségnek, a jövő reménységének tartom Davanzo Nicolt, aki 100 pillangón is óriásit javított, és az 50 pillangón elért hetedik hely is kiváló eredmény. Utóbbira nem igazán készült, ezért kellemes meglepetés volt ez a hetedik pozíció. A 2009-es Pozsonyi Koppány is javított 50 gyorson. A felnőtt ob-ranglista táblázatán a 23 egyesület közül a szegediekkel holtversenyben 10. lett a SZoSI, amely mások mellett olyan csapatokat előzött meg, mint az Iron Swim vagy éppen a Kőbánya SC. Maximálisan elégedettek lehetünk sportolóink teljesítményével – mondta Polgár Sándor, aki legkisebb tanítványaival Veszprémbe látogat hétvégén egy dunántúli regionális versenyre.