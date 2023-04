Újpest FC–Haladás Viktória 2-1 (1-0). Budapest, Újpest Labdarúgó Sportcentruma, 50 néző, női NB I.-es labdarúgó-mérkőzés, vezette: Alafi.

Újpest: Pap – Bodor, Lipkovics (Hlavacska, 89.), Shkoda, Véglás (Lénár, 46.) – Kiss F., Nagy Sz., Dubuc (Szőllős, 77.), Lymar – Kreisz, Szalontai. Edző: Oroszi Sándor.

Haladás Viktória: Schildkraut – Németh A., Horti, Gődér, Pintér (Németh M., 69.) – Kis (Kovács V., 57.), Urbán (Koprena, 57.), Sweatman, Nagypál - Vladulescu, Feketevízi (Szil, 46.). Edző: Markó Edina.

Gólszerzők: Shkoda 2 (14., 77. – utóbbit tizenegyesből), illetve Koprena (89.).

A szombathelyi együttesből ezúttal is hiányzott a sérült Balogh Henrietta, Camila Baccaro, Kiss-Lantos Hanna és Nagy Vanessza.

Feszült hangulatú mérkőzést vívtak a csapatok. Az újpestiek kezdték jobban a meccset, szűk negyedóra elteltével egy szöglet után a balról visszaívelt labdát Shkoda lőtte közelről a hálóba (1-0). A vendégek fokozatosan átvették a játék irányítását, többet birtokolták a labdát ellenfelüknél. A 43. percben Nagypált bukatták a tizenhatoson belül, a tizenegyest Gődér a kapu mellé lőtte. Szünet után is a vasiak játszottak fölényben és legalább három-négy ziccert is elhibáztak. Aztán a 77. percben egy kontra után az egyedül kapura törő hazai játékos lábát Schildkraut elhúzta a tizenhatoson belül. A büntetőt Shkoda értékesítette (2-0). A szombathelyiek nem adták fel, újabb helyzeteket dolgoztak ki. A 89. percben Kovács jobbról belőtt labdáját Koprena az ötösről a hálóba helyezte (2-1).

A Haladás Viktória a helyzetek alapján akár meg is nyerhette volna a mérkőzést – mégis pont nélkül maradt.

Markó Edina: – Nagyon feszült hangulatú meccsen nem tudtunk kellően higgadtak maradni a befejezéseknél. Ennyi helyzetet nem lehet büntetlenül kihagyni. Még három fontos meccs vár ránk, azokon szeretnénk sikeresen szerepelni.

További eredmények: Diósgyőr–FTC 0-4, MTK–Mol Fehérvár 2-2, Puskás Akadémia–ETO FC Győr 0-0, Kész-St.Mihály-Szeged–Szekszárd 4-4.

A Haladás Viktória a következő fordulóban pénteken 17 órakor a Diósgyőri VTK-t fogadja.