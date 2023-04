A Sopron szerezte a meccs első kosarát, Tiby a meccs első tripláját - a folytatásban sem spórolt a triplákkal a Falco, Kovács kétszer is betalált, és Brown is jól célzott távolról. Jobban, sokkal jobban kezdett a szombathelyi gárda, amelynek a védekezése is rendben volt. A 5. percben időt kért az SKC (5-14). De nem változott a játék képe, maradt az irányítás a szombathelyieknél, egyre nőtt a különbség (7. perc: 6-22). A játékvezetők szánták meg a Sopront - néhány véleményes büntetőt dobhatott az SKC. Gyorsan játszott, jól védekezett, jól lepattanózott a Falco, járt a labda, ültek a dobások. Aztán közben "megérkezett" a meccsbe a Sopron is, de nem tudott benézni 10 pont alá.

Fotós: Árvai Károly / Forrás: MW

A sokat cserélő Falco végül 13 ponttal nyerte meg az első negyedet. A második játékrészt agresszívabb kosárlabdával nyitotta a Sopron, de tudott reagálni a remekül dobó Falco. Sőt, fokozta a tempót, nem engedte, hogy ellenfele vérszemet kapjon (14. perc: 19-35). Időkérés után ismét nekidurálta magát az SKC, triplával tét vissza a pályára - amire Cowels válaszolt szintén távolról. Mindenre volt válasza a Falcónak. Közelített a 20 ponthoz a különbség (18. perc: 25-43). Rengeteget faultoltak a soproniak, nem bírták tartani a lépést. 27-47-es állást is mutatott az eredményjelző, de végül "csak" 29-47-re nyerte meg az első félidőt a Falco - tombolt a szombathelyi szurkolótábor.

Fordulás után sem lassított a Falco, továbbra is koncentráltan játszott, szinte minden támadását ponttal zárta. stabilan 20pont körül mozgott a szombathelyi előny (24. perc: 35-54). Brown, Tiby, Keller, Perl nagyot játszott - de az egész Falco jól pörgött, nem volt gyenge pont. És érezhetően kezdett fogyni a lelkesedés a soproniakból. Ami annak tükrében, hogy óriási különbség volt a felek között, valahol érthetőnek tűnt... A harmadik negyed végére el is dőlt a mérkőzés (30. perc: 42-71) - 29 pontos különbségnél a záró játékrész már csak formalitásnak tűnt! Próbált faragni a hátrányán a minden mindegy alapon rohamozó Sopron, de a Falco nem engedett ki nagy előnye birtokában sem (34. pec: 45-76). A végére csak a különbség mértéke maradt kérdéses - mindkét oldalon lehetőséget kaptak a fiatalok. Végül 44 (!) ponttal nyert a Falco!

Nem volt egy súlycsoportban a két csapat, váratlanul nagy verést mért ellenfelére a Falco, parádés játékkal nyerte meg a Magyar Kupát!

Fotós: Árvai Károly / Forrás: MW

Sopron KC–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 48-92 (15-28, 14-19, 13-24, 6-17). Budapest, 2300 néző, kosárlabda Magyar Kupa, döntő, vezette: Benczur T., Cziffra Cs., Praksch P.

SKC: Jospeh 5, Jones 9/3, Valerio-Bodon 5, Barnett 11/3, Durham 9/3. Csere: White 6, Molnár M. -, Takács N. 3/3, Sitku -, Supola -, Csendes -, Schöll -. Edző: Kosztasz Flevarakisz.

Falco: Pot 4, Kovács B. 9/9, Brown 13/9, Tiby 11/3, Keller 5. Csere: Perl 15, Cowels 11/9, Barac 6, Krivacsevics 9, Sövegjártó 2, Takács Zs. 5/3, Horváth Á. 2. Edző: Milos Konakov.

Az eredmény alakulása. 5. perc: 5-14. 7. perc: 15-28. 14. perc: 19-35. 18. perc: 25-43. 20. perc: 29-47. 24. perc: 35-54. 27. perc: 37-63. 30. perc: 42-71. 34. perc: 45-76. 38. perc: 48-88.

Fotós: Árvai Károly / Forrás: MW

Kovács Benedek: - Jól játszottunk, nagyon boldog vagyok a győzelem miatt - az eredmény annál is jobban alakult, mint amit a legvérmesebb Falco-szurkolók vártak! Egész éveban azért dolgoztunk, hogy a kupában, és majd a bajnokságban is a csúcsra érjünk - a kupában már sikerült! Nehéz hét, nehéz három kupameccs van mögöttünk, a csapat lelki, és fizikai tartását is mutatja, hogy akkor játszott a legjobban, amikor a legjobban kellett. Egész hétvégén érzetünk magunk mögött a szurkolóink támogatását - örülök, hogy sikerült a kedvükben járni! Nekem is jól ment ma a játék, ültek a dobásaim az elején, fontos pillanatokban találtam be - de nem az egyén a fontos, hiszen csapatként, a szurkolóink támogatásával nyertük meg a Magyar Kupát!

Perl Zoltán: - Szenzációs hangulatot teremtettek a szurkolóink, óriási támogatást kaptunk tőlük! Nagyon boldog vagyok, hogy begyűjtöttük a klub történetének második kupagyőzelmét! A döntőben az első pillanattól az utolsóig jól játszottunk. Jól kezdtünk, ültek a dobások, gyorsan előnybe kerültünk, jól védekeztünk - aztán biztos előnyünk tudatában már türelmesen, szervezetten hoztuk le a meccset. Tudom, hogy minden meccsen nem lehet ilyen szinte tökéletes teljesítményt nyújtani, de most jókor jött ki a lépés! Jól érzem magam ebben a Falcóban, jó ebben a csapatban játszani - és örülök, hogy a szurkolóink elégedetten térhetnek haza!

Milos Konakov: - Óriási érzelmek dúlnak bennem. A Falco első kupagyőzelméből másodedzőként vettem ki a részem, most pedig vezetőedzőként ünnepelhetek! Jól kosárlabdáztunk, motiváltan, élvezve nagyszerű szurkolótáborunk támogatását. Jól sikerült a felkészülésünk, teljes mértékben rá tudtunk készülni erre a kupahétvégére - most nem követtük el azt a hibát, amit tavaly. Megérdemeltük a diadalt, megdolgoztunk érte. De a szezon folytatódik, hamarosan kezdődik a bajnokság érdemi része, fizikálisan készen kell állnunk a rájátszásra is!

A frissen kupagyőztes Falco névsora: Horváth Ádám, Hansen Dániel, Zachary Brown, Matthew Tiby, Keller Ákos, Stefan Pot, Perl Zoltán, Raymond Cowels, Takács Zsolt, Sövegjártó Ábel, Kovács Benedek, Krivacsevics Márkó, Boris Barac, Verasztó Péter játékosok, Milos Konakov vezetőedző, Marko Curovic edző, Gráczer György ügyvezető, Gábor Máté techniki vezető, dr. Nagy Norbert technikai intéző, Laki Ádám, Hajas Csaba erőnléti edzők, dr. Bauer Ottó orvos, Tanai Zoltán gyúró, Tóth Dávid menedzser.

Az idei Final Four legértékesebb játékosának (MVP) járó különdíjat a Falco KC amerikai légiósa, Matthew Tiby érdemelte ki!