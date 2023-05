A múlt hétvégi Debrecenben elszenvedett vereségével nagyon nehéz helyzetbe került az SZKKA a harmadik helyen, hiszen három bajnokival a szezon vége előtt a feljutó pozícióban álló Vasas és a Kozármisleny előnye is három pontra nőtt. Szombaton a szezon első felében sokáig listavezető Eszterházy látogat majd el az Arena Savariába. Decemberben az SZKKA ellen 30-28-ra győzedelmeskedő egriek most nincsenek túl jó formában, utóbbi három meccsüket elveszítették.

A klub Jövő Tehetsége programja a héten hivatalosan is útjára indult: az SZKKA első embere, Pődör Zoltán, erőnléti edzőnk Vincze Tamás, valamint Lengyák György atlétika-edző vezetésével felmérésekkel, tesztekkel kezdődött a program. Az eredmények kiértékelése után a stába összeállítja a kiválasztott játékosoknak a személyre szabott erőnléti és atlétikai edzésterveket, valamint az élsporthoz elengedhetetlen megfelelő étrendet. A fejlesztéseket már a szezon hajrájában elkezdik és a játékosok a nyárra is egyéni programot kapnak, hogy megfelelő állapotban térhessenek vissza a pihenőről. A Jövő Tehetsége program első csoportja a 2005, 2006, 2007-es korosztályból került ki, név szerint Ihász Brigitta, Török Fanni, Tóth Bettina, Kasper Lilien, Pál Zsóka, Pál Kata Zsóka, Szákovics Hanna, Lékai Odett, Rákos Tifani és Pados Brigitta.

Pénteken közös sajtótájékoztatón jelentette be a klub- és a városvezetés, hogy Pődör Rebeka és testvére, Pődör Blanka is szerződést hosszabbított az egyesülettel, amely alapján jövőre is az SZKKA sikereiért hajtanak a lányok. A klub tiszteletbeli elnöke, Dr. Hende Csaba személyes hangvételű köszöntőjében üdvözölte a lányok döntését, mint mondta, öröm a klub számára, hogy értékei itt maradnak. Dr. Nemény András, Szombathely polgármestere biztosította az SZKKA vezetőségét, hogy osztálytól függetlenül a város továbbra is maximálisan kiáll a csapat mellett és erőn felül támogatja. Pődör Zoltán ügyvezető-elnök elmondta, hogy nagyobbik lányát, Pődör Rebekát ugyan több élvonalbeli egyesület is megkörnyékezte és maga a sportvezető is szorgalmazta Rebeka klubváltását, a fiatal irányító azonban makacsul kitartott amellett, hogy Szombathelyen képzeli el jövőjét és mindenképpen vissza szeretne jutni az SZKKA-val az NB I.-be.