A Crushers az Újpest Bulldogs elleni hazai vereséggel (3-28) kezdte a 2023-as szezont, majd javított, a Tatabánya Mustangs vendégeként nyert (16-20). Legutóbb pedig otthon kapott nagy verést a Budapest Titans gárdájától (0-28). A szombathelyi alakulat a HFL-liga 4. játéknapján a Football Armoury Cowbells együttesét fogadta – a budapesti-vecsési vendég tűnt esélyesebbnek.

A Cowbells kezte jobban a találkozót, jó első félidőt produkált, a második negyed közepéig 17-0-s előnyre tett szert. A hazaiaknak Ódor Szebasztián elkapása hozta meg az első pontokat – 6-17-es állás mutatott szünetben az eredményjelző. A szünet után viszont egy harcosabb, pontosabb, eredményesebb Crushers lépett pályára, a támadó- és védősor is nagyszerűen teljesített. A védelem öt labdaszerzést is jegyzett – Bökfi Kornél kettőt, Gálos Márk, Müller Norman és Zax Norbert pedig egyet-egyet. A támadósor pedig Kovács Márk irányításával lendült bele, az ifjú tehetség ugyanis két TD-passzt (touchdown) is kiosztott, amelyből a másodikat közvetlenül a mérkőzés lefújása előtt dobta meg. Így a Crushers 18-17-re megnyerte a Cowbells elleni találkozót. Ódor Szebasztián kettő, Tóth Botond egy TD-vel járult hozzá a nagyszerű győzelemhez.

A Szombathely Crushers a következő játéknapon, május 28-án, vasárnap (15.00) az FD Rangers vendégeként lép pályára Székesfehérváron.