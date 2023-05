Arconic-Alba Fehérvár–Egis Körmend 103-86 (24-24, 30-18, 30-21, 19-23) Székesfehérvár, 2400 néző, NB I.-es kosárlabda-mérkőzés, elődöntő, harmadik összecsapás, vezette: Praksch P. Á., Goda L., Györfy R.

Fehérvár: Pongó Mar. 22/9, Somogyi 19/6, De Cosey 2, Ford 15/12, Philmore 6. Csere: Vojvoda 17, Diong 14, Takács Mil. 6, Szabó Zs. 2, Góbi –. Edző: Alejandro Zubillaga.

Körmend: Doktor 2, Mitchell 28/15, Ferencz 7/3, Adams 5, Omenaka 20. Csere: Edwards 9/6, Takács K. 6, Cakarun 7/3, Durázi 2, Kiss M. –, Herczeg –, Geröly –. Edző: Kocsis Tamás.

Az eredmény alakulása. 3. perc: 5-2. 7. p.: 18-14. 14. p.: 30-29. 16. p.: 41-34. 23. p.: 61-45. 27. p.: 77-53. 34. p.: 92-75. 38. p.: 97-83.

Kipontozódott: –.

Az utolsó szalmaszál – 2-0-ás hátrányból várta az Egis Körmend az Alba Fehérvár elleni párharcának harmadik összecsapását. A képlet egyszerű volt, ugyanis ha ismét nyernek Vojvodáék, 3-0-val lezárják a csatát. A vasiaknak mindenképpen bravúrra lett volna szükségük ahhoz, hogy életben tartsák továbbjutási reményeiket. Esélyeiket nagyban rontotta, hogy Chambers szolgálataira ezúttal sem tarthattak igényt.

Az első negyedben nekiesett a Rába-partiaknak a házigazda, amely egy támadáson belül többször is sikeresen orozta el a lepattanót a vendégek elől, ám a közeli, középtávoli kísérletek rendre lecsorogtak a palánkról. Ennek ellenére 5-0-val indított az Alba. Omenaka zsákolásával és Ferencz triplájával lendült meccsbe a Körmend, amely Doktor büntetőivel egalizált, Mitchell kettesével pedig fordított is a 4. percben (7-9). A csapatok innentől kezdve szinte végig fej-fej mellett haladtak a játékrész során. Az utolsó másodpercekben Takács Milán triplájára válaszul Edwards is hintett egy távolit, így 24-24-gyel zárult az etap. A folytatásban ismét kissé beragadt a Körmend, a Fehérvár pedig ezt kihasználva 6-0-val robogott tovább (30-24) – Kocsis Tamás időt kért. Durázi közelijével és Mitchell hármasával a 14. percben hamar egyre olvadt a hazai fór (30-29). Kitartóan tapadt ellenfelére a piros-fekete gárda, mígnem a 18. percben először tudott 10 pontos előnyre szert tenni az Alba (46-36). Szünetig már nem történt változás, 12 pontos hazai vezetéssel ért véget az első félidő (54-42).

A harmadik negyed ugyan egy újabb Mitchell-távolival kezdődött, de aztán a házigazda szigorított védekezésén és a 24. percben már a 20-at súrolta a felek közti különbség (63-45). Egy minutummal később pedig már a 20-at is átlépte a differencia, Pongó is hintett egy hármast, ezzel pedig már 69-47 volt az állás. Az etap végére a legfontosabb kérdőjel kiegyenesedni látszott. Akárcsak a másodikat, a harmadik negyedet is magabiztosan nyerte az Alba, ezzel el is döntötte az összecsapást és a párharcot is. 84-63-ról következhetett az utolsó 10 perc. Mindent egy lapra feltéve támadt a Körmend, de csodát tenni nem tudott, a bronzért küzdhet tovább.

Az egyik fél három megnyert meccséig tartó párharcot 3-0-val az Alba Fehérvár nyerte és bejutott a döntőbe.