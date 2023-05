MVFC Berettyóújfalu - Haladás VSE 3-3 (0-0, 2-2, 0-0, 0-0) - büntetőkkel 8-9. Berettyóújfalu, 400 néző, NB I.-es futsalmérkőzés, vezette: Szilágyi, Balla (Takács, Kakuk).

Berettyóújfalu: Sándor - Nagy I., Rábl, Rafinha, Matheus. Csere: Mezei (kapus), Korcsmáros, Erdei, Iszák, Szbó P., Gál, Tifán, Nagy D., Takács Z. Edző: Trencsényi János.

HVSE: Alasztics - Szalmás, Hajmási, Vas, Rutai. Csere: Gyimesi (kapus), Kovács M., Luiggi, Knizs, Dróth, Henrique, Sipos, Vatamaniuc-Bartha, Fehér. Edző: Calvo Rodriguez Juan Ramon.

Gólszerzők: Matheus (22.), Nagy I. (31.), Vas (32.), Luiggi (39.).

A Haladás rögtön nekiesett ellenfelének, a Berettyó pontrúgásokból próbált veszélyeztetni. Aztán a házigazda gyorsan átállt vészkapus játékra - hogy azért birtokolhassa a labdát. Luiggi lőtte be élesen balról a labdát, Sipos sarkalta kapura, Sándor bravúrral védett. Kitámadott, letámadott a Haladás, nyomott becsülettel, kapura sokkal veszélyesebben játszott. Csak akkor jutott levegőhöz - és labdához - a Berettyó, amikor öt a négy ellen játszott. Sipos fejelt kapufát Alasztics kidobott labdájából. Közben Alasztics is védett egy közeli, emberelőnyös ziccert. Nem ízlett a szombathelyieknek a Berettyó furcsa stílusa, időt is kért Juanra mester. Keményedett a csata, de gólt nem láthatott közönség, jól védekezett a Berettyó. Rutai jobbról elengedett éles löketét Sándor védte, a kipattanót Vas pörgette mellé közelről. Henrique átlövését is kitornázta Sándor. Volt veszély a hazai kontrákban is: Nagy Imre lövése a jobb kapufa tövén csattant. Feszült meccset szakított meg a szünetet jelző sípszó.

Fordulás után sem csökkent a csata hőfoka - a Haladás pedig szűk két perc alatt begyűjtött három faultot. És természetesen tovább erőltette az öt a négy elleni játékot. Amiből gólt is szerzett: Matheus lökete talált utat Alasztics kapujába (1-0). Megzavarodott a Haladás, nem tudott lendületbe jönni, okosan tördelte, lassította a játékot a Berettyó. Takács bombája a felső lécet trafálta telibe - szerencséje volt a vasiaknak. Aztán Szalmás pörgetett közelről a kapufára - most a Berettyónak volt szerencséje. Rendezte sorait a HVSE, ismét nekidurálta magát, ismét beszorította a házigazdát. Aztán vészkapus játékra váltott a Berettyó, és csak tartotta a labdát, hátul passzolgatott, nem is akart elindulni a kapu irányában - csak az volt a célja, hogy ne legyen a labda szombathelyieknél. Haladás-kontra végén Sipos került ziccerbe, ám közeli lövését vállal védte Sándor - óriás helyzet maradt ki. A 31. percben Nagy Imre parádés egyéni alakítása végén 2-0-ra alakította az eredményt - ezzel nagyot lépett a győzelem felé a házigazda. Juanra mester rögtön időt kért. Majd a HVSE is bevállalta a vészkapus játékot - és beállt Dróth Zoltán is. És Vas Ádám gyorsan szépített, jobbról, közelről lőtte ki a jobb felső sarkot (1-2). Valahogyan a játékvezetők nem igen fújtak faultot a hazaiakra... De átvette az irányítást a régóta öt fulttal játszó Haladás, Henrique közelről bombázott fölé egy ziccert. Közben az idő fogyott. Rengetegszer kértek ápolást a hazaiak, láthatóan fogyott az erejük, így tudtak szusszanni. Nem bírta ki a nyomást a Berettyó, Luiggi távoli bombával egyenlített másfél perccel a vége előtt (2-2). És jöhetett a 2x5 perc hosszabbítás!

A ráadást öt a négy elleni játékkal kezdte a Haladás. És folyamatos nyomás alatt tartotta ellenfelét. Amely próbált kontrázni. Nem változott az eredmény. A hosszabbítás második félidejének közepén tízméterest kapott a Berettyó - Matheus kisbüntetőjét azonban a beugró kapus, Gyimesi védte! Utolsó erőtartalékaikat mozgósították a csapatok, de nem jutottak dűlőre - így a következett a szétlövés, öt-öt büntető, hat méterről.

A Haladás kapuját Gyimesi védte. Matheus bevágta (1-0). Dróth is kíméletlen volt (1-1). Iszák a léc alá vágta (2-1). Henrique sem rontott (2-2). Nagy Imre bebombázta (3-2). Rutai is magabiztos volt (3-3). Tifán folytatta a gólgyártást (4-3). Luiggi azonban kapufát rúgott - maradt a 4-3. Rábl lövését viszont kitornázta a kapuba visszaálló Alasztics (4-3). Vas következett, nem remegett meg a lába (4-4).

Jöhettek az új emberek. Rafinha betalált (5-4). Fehér következett, egyenlített (5-5). Szabó Péter vette vissza z előnyt a Berettyónak (6-5). Vatamaniuc-Bartha ismét egyenlített (6-6). Gál sem rontott (7-6). Hajmási sem (7-7).Takács lövését viszont Gyimesi a kapufa segítségével védte - maradt a 7-7. Szalmás állt oda eldönteni a meccset: és nem zárta le a csatát, kapufát rúgott. Nagy Dániel viszont bevágta (8-7). Knizs tartotta meccsben a Haladást (8-8). Erdei lövését védte Alasztics (8-8). Kovács pedig pontot tett a meccs végére (8-9)!

Az egyik fél harmadik megnyert meccséig tartó döntő állása: 2-1 a HVSE javára.

Folytatás csütörtökön (20.00) Szombathelyen - amikor is lezárhatja a párharcot a Haladás.