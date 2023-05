Fordulás után is a Haladás diktálta a tempót, kitámadott, letámadott. Aztán gyorsan öt a négy elleni játékra váltott a Berettyó, és igyekezett lassítani a játékot, kicsalogatni ellenfelét. Kovács ziccerét védte Sándor. A vendég sokkal jobb arányban használta ki helyzetei: Iszák váltott gólra közelről egy szépen kidolgozott helyzetet (1-2). Kellemetlen ellenfélnek bizonyult a vendég. És kőkeményen futballozott, nem válogatott az eszközökben - mégis a Haladás kapta a faultokat... Szalmás lökete a felső lécen csattant. Fokozódott a hazai nyomás, foggal, körömmel védekezett a Berettyó. Feszült volt a hangulat, a vendég minden trükköt bevetett, hogy tördelje a meccset - nem is igazán tudott lendületbe jönni a Haladás. De ment, hajtott becsülettel. A Berettyó pedig egyre veszélyesebben kontrázott. Luiggi szerezte a harmadik hazai kapufát...semmi nem akart összejönni a Haladásnak. De aztán éppen Luiggi törte fel a reteszt, és ágyúzott messziről, laposan az amúgy nagyszerűen védő Sándor kapujába (2-2). Azonban Matheus egy parádés egyéni alakítás végén - két ellenfelét is kicselezte, bebőrözte - látványos góllal vette visszavette az előnyt a Berettyónak (2-3). Ám ki sem ünnepelhették magukat igazán a vendégek, mert Luggi is duplázott, ugyancsak egyén alakítás után talált kapuba, okos góllal egyenlített (3-3). Az utolsó másfél percnek mind a két gárda öt faulttal futott neki... Az eredmény nem változott, maradat a 3-3 - és az 5-5 csapatfault. Következett a 2x5 perces hosszabbítás.

A hosszabbítást pedig rögtön góllal nyitotta a Haladás: Szalmás jobbról átívelt szögletét rúgta kapásból a jobb alsóba a hosszún érkező Vas (4-3). Természetesen válaszként jött a vészkapus játék, a labdabirtoklás a vendégtől. És jött egy kontra a Haladástól: Henrique lekészítését a balról zárkózó Kovács helyzete keresztbe a bal alsóba (5-3). Ismét, másodszor is kisbüntetőhöz jutott a Berettyó: Matheus lövését azonban a kapuba frissen beálló Gyimesi védte! Mégis szépített a vendég, ugyanis az egyedül hagyott Nagy I. talált kapuba ziccerből, emberelőnyös játékból (5-4).

Természetesen a hosszabbítás második félidejét is vészkapussal kezdte az MVFC. Védekezésre kényszerült a Haladás, Alaszticsnak is akadt dolga. Fogyott az idő, hősiesen küzdött a házigazda, végül csak kicsikarta a győzelmet! A játék képe, a helyzetek száma alapján teljesen megérdemelten.

Az egyik fél három megnyert meccséig tartó döntő állása: 1-0 a Haladás javára.

Folytatás hétfőn (20.00) Berettyóújfaluban.