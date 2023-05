A HLSZ idén 33. alkalommal kérdezte meg az első és másodosztályú labdarúgó-bajnokságban szereplő férfi és női futballistákat arról, szerintük kik voltak az elmúlt, 2022/23-as bajnokság legjobbjai. A nőknél óriási Haladás Viktória siker született. A női futballisták szavazatai alapján a legutóbbi bajnokság legjobb játékosa a szombathelyi együttes román válogatott védője, Gődér Brigitta lett.

A kapusok között a második legjobbnak a szintén a Haladás Viktóriában szereplő magyar válogatott Schildkraut Fruzsina bizonyult. A női jelöltek listájának összeállításában olyan szaktekintélyek vettek részt, mint Margret Kratz, a magyar női válogatott szövetségi kapitánya, dr. Török Gábor, az MLSZ Női Bizottságának elnöke, Balogh Gabriella, Berkesi Judit, Déri Diána és Lovász Gyöngyi, az MLSZ Női Bizottságának tagjai, Dénes Dorottya, az MLSZ Női Szakágvezetője, valamint a női NB I. csapatainak számos vezetőedzője.

Legjobb női mezőnyjátékos: 1. Gődér Brigitta (Haladás Viktória), 2. Tiffany Cameron (ETO FC Győr), 3. Szabó Viktória (FTC). Legjobb női kapus: 1. Bíró Barbara (FTC), 2. Schildkraut Fruzsina (Haladás Viktória), 3. Emilia Dannback (Puskás Akadémia).

– Éppen autóban ültem, vezettem, amikor a mellettem ülő ismerősöm felolvasta a hírt – mondta Gődér Brigitta, aki a vasiak valamennyi bajnoki és Magyar Kupa-mérkőzését végigjátszottam.

– Őszintén szólva nagyon meglepődtem, hiszen már annak is örültem, hogy felkerültem a jelöltek listájára. Másrészt a belső védők nem szoktak ilyen rangos elismerést kapni, a különböző díjaknál nem egy védőre gondolnak először. Szóval boldog vagyok! Igyekeztem minden meccsen kihozni magamból a maximumot – ezek szerint sikerült. Ez az elismerés remek visszacsatolása a munkámnak. De ez nem csak az én, hanem a csapat sikere is, a többiek nélkül ez nem sikerülhetett volna. Pedig nehéz szezonon vagyunk túl, a sérülések – különösen az ősszel – rányomták a bélyegét a csapat teljesítményére. Engem szerencsére elkerültek, nem kellett meccset kihagynom – ez is sokat számított abban, hogy kiegyensúlyozottan futballoztam.