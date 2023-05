Idén is a Haladás Sportkomplexumban zá­rul a Vas vármegyei kupasorozat – négy megyei I.-es csapattal. Szerdán 15 órakor Rábapatyi KSK–Vép VSE bronzmeccset, majd 17.30-kor Haladás VSE–Király SE finálét rendeznek.

A döntő nagy csatát ígér, hiszen a bajnokságban is e két csapat harcol az aranyért, most pedig a kupában is egymásnak feszülnek. A bajnokságban a HVSE oda-vissza verte újperinti riválisát, míg a Király a Halmosi Kupa címvédőjeként készül a fináléra.

A korábbi 35-szörös válogatott futballista, Halmosi Zoltán a Haladás legendájaként vonult vissza a profi futballtól – most, 43 évesen viszont a Király sikeréért harcol.

– A Rohonci úton nőttem fel, mindig örömmel lépek pályára a stadionban – mondta Halmosi Péter. – Bajnokin nem is olyan régen csaptunk össze a Haladással, szintén a stadionban, komoly nézősereg előtt – akkor kikaptunk, nem játszottunk jól. Szeretnénk megvédeni a címünket, de ehhez a múltkorinál jobb teljesítményre lesz szükség, főleg akaratban! Két hasonló képességű csapat meccsel majd, a szezon első trófeájáértt. Bízom a csapatomban, és remélem, hogy ismét sok szurkoló előtt játszhatunk!