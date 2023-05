Sokan várták, hogy a szombati közel 50 pontos győzelmet követően kedden lendületből behúzzák a körmendiek a harmadik meccset és megfordítják a párharc állását. Ehhez képest a ZTE a találkozó elejétől kezdve uralta a mérkőzést és bár voltak jó periódusai a Rába-parti alakulatnak, fordítani nem tudott, így a bronzpárharc során ismét a zalaiak kerültek előnybe. Pénteken emelkedik a tét, hiszen, ha Körmenden nyerni tud a ZTE, eldönti és lezárja a csatát. Nem hibázhatnak a vasiak.

– Sajnos bejött, amitől leginkább tartottunk – fogalmazott Kocsis Tamás, az Egis Körmend vezetőedzője. – A közel 50 pontos siker túlságosan magabiztossá tette a társaságot. Hiába figyelmeztettük a játékosokat, és mondtuk, hogy legyenek élesek, mert ez egy teljesen más mérkőzés lesz egy komplett kerettel kiálló ZTE ellen. Olyan energiával és agresszivitással jöttek ki a hazaiak, amire számítottunk ugyan, de lereagálni nem tudtuk. Próbáltunk váltani, de nem sikerült változtatni a játékunkon. Sok váltást rontottunk el, túl sokszor engedtük őket távolról dobni, amivel éltek is. Saját magunkat hoztuk nehéz helyzetbe, de pénteken megint ott lesz a lehetőség az egyenlítésre.

Krasovec mester meccs utáni nyilatkozatában úgy fogalmazott, Mitchell Smith mindenkit meglepett, hogy pályára lépett, de nagyon szeretett volna játszani. Ehhez képest úgy tűnt, nincsenek komoly gondjai a ZTE légiósának, mindössze faultproblémái miatt játszott kevesebbet.

Kocsis Tamás abban bízik, ez a pofon hatott úgy a játékosokra, hogy átérzik, ennek a szezonnak még egyáltalán nincs vége. Nincs sok hátra, de ezt a pár napot még ugyanúgy végig kellene robotolniuk, ahogy december óta minden nap közösen teszik. Csak így lehet esély az egyenlítésre, majd a párharc megnyerésére Zalaegerszegen.

A vasi piros-feketék dolgát nehezítheti, ha Durázi Krisztofer nem tudja vállalni a játékot pénteken. Ugyanis a körmendiek kosarasának kiment a bokája a kedd esti összecsapás utolsó másodperceiben, így kérdéses, hogy pénteken pályára tud-e lépni. Ez azért is nagy érvágás lehetne Kocsis Tamásék számára, mert legutóbb éppen a szurkolók által csak Duróként becézett játékos termelte Mitchell után a legtöbb pontot, szám szerint 16-ot. Hatból hat közeli kísérlete beakadt, hintett egy triplát is, három védő- és egy támadólepattanót gyűjtött be, kétszer tudott labdát szerezni és két faultot harcolt ki. Doktor Péter biztosan nem áll Kocsis Tamás rendelkezésére, mert továbbra is az achilleszével bajlódik.