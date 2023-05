Az őszi mérkőzésen a celldömölkiek 8:4-re nyertek.A párosok után 1-1-re állt a mérkőzés. Az első egyéni körben a celldömölkiek még tudták tartani a lépést, Jakab és Shetty is szoros meccsen nyert. A második körben viszont Jakab Pető, míg Shetty Gerold ellen döntő szettben maradt alul. 5:4-es celli vezetés helyett 6:3-ra elhúztak a hazaiak. Majd Fazekasnak nem volt esélye Molnár ellen, miként Jakab sem találta Demeter játékának ellenszerét. A Celldömölk 3:3-ig tartotta a lépést, amikor két kulcsfontosságú meccset veszített. Győzött: Demeter 3, Pető 2, Gerold 1, Molnár 1, Pető–Demeter, illetve Jakab 1, Shetty 1, Fazekas–Shetty.

Celldömölki VSE-Swietelsky Vulkán Fürdő I.–Hügiéne Bt. 8:5. Komló 8, Celldömölk, Opál-csarnok, férfi Extraliga asztalitenisz-mérkőzés, 17. forduló.

Párosok: Jakab, Huzsvár–Sabján, Wei Den 3:0, Fazekas, Shetty–Szita, Both 2:3 (1-1). Egyéni, 1. forduló: Fazekas–Sabján 3:1, Shetty–Wei Den 3:1, Jakab–Szita 3:1, Huzsvár–Both 2:3 (4-2). 2. forduló: Fazekas–Wei Den 3:2, Shetty–Szita 3:1, Jakab–Both 0:3, Huzsvár–Sabján 3:0 (7-3). 3. forduló: Fazekas–Szita 0:3, Shetty–Both 2:3, Jakab–Sabján 3:2 (8-5).

A meccs előtt a celli szakosztályvezetés, a játékosok, a nézők és az ellenfél is köszöntötte a meccs napján 70. születésnapját ünneplő celldömölki trénert, Klampár Tibort. A párosoknál Jakab és Huzsvár 3:0-ra győzött, Fazekas és Shetty 2:0-ról kapott ki a korábbi celli Both-Szita duótól. Jól folytatódott a találkozó, a vasiak három meccsüket 3:1-re nyerték meg. A következő körben 6:2-re elhúztak a celliek, majd a komlóiaknál Both, míg a hazaiaknál Huzsvár is nyert. Fazekas kikapott Szitától, Both szoros meccsen diadalmaskodott Shetty ellen (7:5). Végül Jakab tette fel az i-re a pontot, 3:1-re nyert Sajbán ellen, így a celldömölkiek elérték a nyolc győzelmet. A másik asztalon emiatt már nem játszották végig a Huzsvár–Wei meccset. Színvonalas mérkőzésen nyert a Celldömölk. A Klampár-csapat továbbra is vezeti a bajnokságot. Győzött: Fazekas 2, Shetty 2, Jakab 2, Huzsvár 1, Fazekas–Huzsvár, illetve Both 3, Szita 1, Szita–Both.