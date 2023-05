Ferencvárosi TC U19–Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia 27-29 (13-16). Budapest, Elek Gyula Aréna, 100 néző, NB I/B.-s női kézilabda-mérkőzés, vezette: Babidorics B., Reszegi Cs. M.

SZKKA: Balog, Christe, Fritz (kapusok), Balogh P. 3, Pődör B. 4, Pődör R. 2, Szmolek 5, Kulcsár 6, Varga N. 1, Horváth An. 7, Győri 1, Tanaskovics, Biró, Török, Horváth Al. Edző: Pődör Zoltán.

Az eredmény alakulása. 8. perc: 4-4. 19. p.: 7-11. 25. p.: 11-13. 35. p.: 16-18. 40. p.: 18-20. 54. p.: 25-25.

Kiállítások: 6, ill. 12 perc.

Hétméteresek: 7/9, ill. 0/1.

Már épül a jövő évi csapat – a napokban Kazai Anita személyében egy rutinos, korábbi válogatott játékost sikerült Szombatheyre csábítania Dunaújvárosból Pődör Zoltánnak. A tréner meglátása szerint a kis Fradi nagy fejlődésen ment keresztül a két csapat legutóbbi találkozója óta, így a szombathelyiek véletlenül sem vehették félvállról a találkozót. A vasiak alaposan felkészültek leendő ellenfelükből, akikkel szemben új játékelemeket is igyekeztek bevetni Pődör Rebekáék. A tréner szerint visszaadott valamit a sors azzal, hogy múlt hétvégén a Tempo kozármislenyi sikerével továbbra is versenyben van a Szombathely a feljutásért, ám azzal is tisztában vannak Pődörék, hogy többet már tényleg nem hibázhatnak. Nemcsak a vendégek, a hazaiak is kellő komolysággal álltak hozzá az összecsapáshoz, hiszen az első 10 perc nagyon szoros játékot hozott (6-6), igaz, a házigazda egyetlen egyszer sem tudott vezetni, de leszakítani sem tudta magáról az SZKKA. A következő öt percben zsinórban öt gólt vágott a szombathelyi alakulat (6-11). Becsülettel küzdött a hazai gárda, amely a 26. percben Himer Laura hetesével egyre csökkentette az FTC U19 hátrányát (12-13). Az első félidő hajrája ugyancsak izgalmasra sikeredett – Balogh Veronika találatával erősen tapadt továbbra is a vendégekre a házigazda (13-14), a legvégén azonban Pődör Blanka és Kulcsár Dorottya is betalált, így megnyugtató háromgólos előnnyel térhetett pihenőre a Pődör-csapat (13-16).

Szünet után Szmolek révén állt be újra a négygólos differencia. A vasiak kisebb védekezési megingásait kihasználva faragta hátrányát a fővárosi alakulat, a meccs ezen szakaszában állandósulni látszott a felek közti 2-3 gólos különbség. Az utolsó 10 percre ez a minimális előnye is elfogyott sz SZKKA-nak. Török Fanni találatával az 54. percben 25-25-öt mutatott az eredményjelző, így kemény utolsó öt percre volt kilátás szombathelyi szempontból. Pődör Zoltán tanítványai azonban nem veszítették el higgadtságukat, Kulcsár és Horváth Anna révén előbb két góllal tudott meglépni az SZKKA, majd a hazaiak időkérését követően Győri Viktória találatával végképp eldőlt a találkozó (26-29). Az utolsó másodpercekben Horváth ugyan Fanni még szépített, így a vasiak két góllal diadalmaskodtak.