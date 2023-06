Nehéz és hosszú szezonon van túl a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia NB I/B-s női kézicsapata, amelynek bőven kijutott a hullámvasútozásból. Pődör Zoltán fiatal együttese hétről hétre formálódott, de amiben mindvégig hiányt szenvedett, az a rutin volt. Ugyanis már a bajnokság elején elveszítették a szombathelyiek két külföldi kulcsjátékosukat, az északmacedón átlövőt, Elena Livrinikjt, és a szintén átlövő montenegrói Milica Raicevicet is, akik épp rutinjukkal segíthették volna az együttest. – Időközben a kezdősorunkból hat meghatározó játékost veszítettünk el – tekintett vissza a szezonra Pődör Zoltán, az SZKKA ügyvezető-elnöke. – Livrinikj és Raicevic is keresztszalag-szakadást szenvedett a felkészülési időszak utolsó két meccsén. Balog Juditnak ismét kés alá kellett feküdnie a térde miatt, mert a korábbi operációja nem sikerült. Szezon közben hoztuk Dombi Lucát, akinek 2-3 hét után elszakadt az achillesze, Szendrei Barbarát és Kiskartali Zsófiát pedig magánéleti okokból kellett nélkülöznünk. Mi ezekkel a problémákkal nem sírtuk tele a sajtót, tettük a dolgunkat azokkal a játékosokkal, akik hadra foghatók voltak. Persze, lehet azt mondani, hogy akkor miért nem dolgoztam bővebb kerettel. A válasz egyszerű: mert nem tudtam bővíteni a keretet, aminek nem elsősorban pénzügyi akadályai voltak, hanem a piacon mutatkozó játékoshiány. Így a csapatunk átlagéletkora 20 év volt az előző szezonban.

Ebből fakadóan volt hullámzó a teljesítmény. Olyan dolgokat éltek meg a lányok a meccsek során, amelyeket edzésen nem lehet rekonstruálni és megtanítani. Ezek a játékosok most itt értek be és gyúródtak ös - sze. A szezon első felében sok pontot veszítettünk, ami az idény vége felé erősen visszaköszönt, hiába vesztettek több alkalommal riválisaink, a mi veszteségeink jelentősebbek voltak. Célunk, az NB I.-be jutás végig ott lebegett a szemünk előtt még akkor is, amikor elég messze kerültek tőle a lányok – akik végig küzdöttek és hittek az osztályváltásban. Az idény végére ugyan vis - szakaptuk ennek lehetőségét, sajnálom, hogy nem sikerült feltennünk az i-re a pontot és a Misleny előtt átszakítani a célszalagot. Elmondtam a lányoknak, hogy az idén szerzett tapasztalatokat jövőre mindenképpen hasznosítaniuk kell. Úgy fogalmaztam, hogy egy utánpótláscsapat felnőtté vált. A gyerekbetegségeken túl vagyunk, amiket fiatal csapatunknak meg kellett élnie, jövőre sokkal stabilabb teljesítmény várható már. Nem szabad elfeledkezni a szombathelyiek ragyogó kupameneteléséről sem. Egészen a Magyar Kupa negyeddöntőjéig masíroztak, miután a Komárom, a PEAC, a Gárdony-Pázmánd NKK és az NB I.-es Alba Fehérvár is fejet hajtott a vasiak előtt. A negyeddöntőben a Győri Audi ETO KC alakulatát látta vendégül az SZKKA, amely tisztességgel helytállt a világ egyik legerősebb csapatával szemben.

Pődör Zoltán kitért a klubnál várható játékosmozgásra is. Mint ismert, Pődör Rebeka és Pődör Blanka szerződéshosszabbítását követően jelentették be a korábbi magyar válogatott balszélső, Kazai Anita, majd az előző szezonban a Eszterházy SCben játszó Szeberényi Flóra érkezését. Dombi Luca mellett a szombathelyi szurkolók legnagyobb örömére a közönségkedvenc jobbszélső, Varga Nikolett is hosszabbított az SZKKA-val. – Horváth Anna és Győri Viktória tanulmányaik folytatása végett várost és csapatot is váltanak, büszkeséggel tölt el bennünket, hogy mindketten a legfelsőbb osztályban, az NB I.-ben folytatják pályafutásukat – számolt be Pődör Zoltán. – Mellettük Balog Juci is távozik, aki szintén az élvonalba tart, illetve elhagy bennünket Katarina Tanaskovic is. Győri Viki helyén Dombi Lucát vetjük be, Horváth Anna pótlását pedig egy visszatérő játékossal oldjuk meg. Távozóinkat pótoltuk, illetve pótoljuk, folyamatosan várhatók bejelentések a honlapunkon. Jövő évi egyértelmű célunk ismét az NB I.-be jutás. A vezetőedzői posztról leköszönő klubvezető érdeklődésünkre elmondta, hogy a csapat új trénere már megvan, de ez egyelőre még nem publikus. – Ez a csapat még nagyon sok örömet fog okozni a szombathelyi szurkolóknak! – zárta szezonértékelőjét Pődör Zoltán.