A Békés vármegyei Gyula adott otthont a III. korcsoportos fiú kosárlabda diákolimpia országos döntőjének. Nyolc csapat jutott be a fináléba, köztük a körmendi Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola és Somogyi Béla Tagiskola közös alakulata. Az országos döntő csapatait két négyfős csoportba sorolták, a vasiak a pécsi Református Iskolával, a fővárosi Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskolával, és a hódmezővásárhelyi Németh László Gimnázium, Általános Iskola gárdájával kerültek egy kvartettbe. A címvédő oroszlányiak nem jutottak be az országos fináléba.

A körmendiek első meccsükön rögtön egy 40 pontos győzelemmel nyitottak, 69-29-re verték a baranyaiakat, majd a hódmezővásárhelyiekre is méretes zakót szabtak a Rába-partiak (65-12), és az újbudai grosicsosok is hasonlóképpen jártak (61-20). A tükörsima csoportgyőzelmet arató vasiak egyből az elődöntőben találták magukat, ahol a békéscsabai Lencsési Általános Iskolával csaptak össze.

Az újabb kiütéses, 65-35-ös Rába-parti siker azt jelentette, hogy a tavaly elért ezüstéremhez képest rosszabb eredményt idén már biztosan nem érhetett el Kercsmár Jenő csapata. A miskolci Fényi sem tudott komolyabb ellenállást tanúsítani a körmendiekkel szemben, akik ellen 40 pontos vasi vezetésnél leléptették a borsodiakat. 58-18 lett a döntő ütközet végeredménye, nem volt komoly vetélytársa idén az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola és Somogyi Béla Tagiskola közös alakulatának.

– Nem titkolt szándékunk volt, hogy éremmel térjünk haza – nyilatkozta lapunknak Kercsmár Jenő testnevelő. – A tavalyi ezüstérmes csapat nagy része megmaradt, ezért is bátorkodtunk merészebb terveket szövögetni. Az arany azonban így is meglepetés. Ezek a gyerekek a IV. korcsoportosokhoz hasonlóan nem 120 százalékot, hanem annál is többet nyújtottak, mindent alárendeltek ennek a sikernek, úgyhogy példás hozzáállásuk alapján ennek így kellett történnie. Csakúgy, mint a IV. korcsoportosok ezüstjében, a III. korcsoportosok aranyában is elévülhetetlen érdemei vannak az edzőknek, akik ezekkel a gyerekekkel nap mint nap foglalkoznak egyesületi keretek között.

Az „All Star” csapat keretébe két Rába-parti játékos is bekerült, Banks George Christopher, és Hegedüs Áron. A torna legjobb edzőinek a körmendi Érsek Marcellt és Kercsmár Jenőt választották.

A Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola és Somogyi Béla Tagiskola közös bajnokcsapatának tagjai: Banks George Christopher, Darázs Dániel, Farkas Dániel, Gecse Áron, Giczi Noel, Hegedüs Áron, Horváth András Márk, Marton Balázs, Morsics Máté, Nagy Levente, Németh Zsolt, Vilics Botond Milán. A bajnokcsapat edzői: Érsek Marcell és Kercsmár Jenő.