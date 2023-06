Kocsis Tamás és Ferencz Csaba. Tatu és Fepu. Edző és játékos. Két jó barát. Előbbi az aktív játékot bő egy évtizeddel ezelőtt utánpótlás-edzői munkára cserélte, utóbbi – betöltve a 38. életévét – még mindig az élvonalban játszik, az Egis Körmend triplagyárosaként. Korábban csak egy-két alkalommal – néhány edzés és mérkőzés erejéig – fordult elő, hogy Kocsis Tamás edzője lett Ferencz Csabának, tavaly decembertől azonban ez a helyzet állandósult.

A Városi Sportcsarnok előterében ülünk le beszélgetni, a falakon a körmendi kosárcsapat teljes története. A fiúk könnyen felérik a legmagasabb sort is, onnan emelik le azt a fotót, amely a 2003/2004-es bajnokság csapatát ábrázolja, köztük őket is. De a kettőjük története nem itt – a felnőttkort éppen elérve – kezdődött, hanem jóval korábban.

– Mindketten Körmenden születtünk, majd együtt kezdtünk a Mátyás Király Utcai Óvodában – kezd bele a közös történetbe Kocsis Tamás, közben jót derülünk azon, hogy Fepunak fa, Tatunak gomba volt a jele az oviban.

A Somogyi Béla Általános Iskolában eleinte nem egy osztályba jártak, negyedikben kerültek össze, mily meglepő, hogy éppen egy sportos osztályban. Úgy látszik jó szeme volt a testnevelőknek akkoriban is – mondják mosolyogva, majd Biczó Bea nénit említik, ő volt az osztályfőnökük. Az első edzőik Szekeres Károly, Gaál László „Boxi”, az idősebb Csicsa, vagyis Németh István és Szalai János voltak. Közös sikerként egy kadett korosztályban elért ötödik helyet hoznak szóba, nüanszokon múlott a dobogós eredmény. Nem sokkal később a junior országos döntőn sem volt szerencséjük – Lóránt Péter betegsége miatt magasember nélkül maradt a csapat. A felnőtt együttesben a 2003/2004-es bajnokságban szerepeltek először együtt, utána Tatu Egerbe szerződött, majd visszatért Körmendre. Hét közös szezonjuk volt, az utolsó a 2013/2014-es idény, akkor Tamás végérvényesen az edzősködés mellett döntött.

Tíz évet ugrunk az időben.

– Mondhatnám azt, hogy az idei bronz arannyal ér fel – mondta a közelmúlt történéseiről Kocsis Tamás, az Egis Körmend NB I.-es kosárcsapatának vezetőedzője. – December elején, amikor átvettem a csapatot, nagyon rossz volt a morál, ehhez képest szép eredmény lett a vége. Olyan emberek alkották a csapatot, akik elfogadtak engem és Németh Leventét is. Mi is partnerek voltunk, játékosbarát edzéseket tartottunk, meghallgatunk mindenkit. Nincs összehasonlítási alapom a felnőtt vezetőedzői munkában, de ha minden csapatom így fog működni, mint az idei, akkor nem sok okom lesz panaszra a jövőben!

Ferencz Csaba pedig így folytatja: – Az idei szezon volt számomra a legnehezebb mind közül, főleg mentális értelemben. Decemberben sokat beszélgettünk Tamással, hogy elvállalja-e a vezetőedzői munkát vagy ne? Az egyik legjobb barátom, nem akartam, hogy csalódjon. Kétélű dolog volt: tudtam, ha rosszul teljesítünk, akkor ő is rosszul jön ki belőle, viszont óriási kiugrási lehetőség is volt ez számára. Azt akartam, hogy sikeres legyen ez a szezon, hála Istennek az is lett.

Ferencz Csaba már többször is kijelentette, hogy az aktív kosaras évek után edző biztos nem lesz.

– Továbbra is tartom magam ehhez, nincsenek edzői ambícióim – zárja rövidre a témát Fepu.

– Én sem akartam edző lenni, aztán látod, mi lett belőlem! – kontráz rá Tatu, talán nyitva hagyva egy kérdést a jövőt illetően.