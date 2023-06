A Speciális Olimpia Nyári Világjátékait négy évente rendezik meg – az idén Németország volt a házigazda. Az előző két olimpián – Los Angelesben és Abu Dhabiban – aranyérmet szerzett a magyar férfi SO kosárlabda-válogatott. Az idei volt az első alakalom, hogy női egyesített kategóriában indult a magyar csapat (ebben a kategóriában ép partnerjátékosok segítik sérült társaikat).

– Két éves felkészülés végállomása volt a berlini olimpia – árulta el Barabás Krisztián edző, szakágvezető-helyettes, a kőszegi Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény tanára. – Tatai, székesfehérvári edzőtáborok, edzőmeccsek előzték meg a megmérettetést. Végül június 12-én indultunk vonattal Münchenbe. Majd onnan buszokkal utaztunk Weiden városába, ahol három napig látták vendégül a magyar delegációt. Részt vettünk többek között egy városnézésen, bajor esten, elvittek minket egy közeli volt náci munkatábor emlékhelyére is – és persze edzettünk. Június 15-én utaztunk tovább Berlinbe. Egy belvárosi szállodában helyezték el a magyar csapat minden tagját.

A város különböző pontjain jelölték ki a sportversenyek helyszíneit. A kosárlabda-mérkőzéseknek a Messe adott otthont. Hat pályán zajlott a küzdelem. Közben 17-én a Hertha BSC futballcsapatának stadionjában, a berlini olimpiai stadionban egy fergeteges megnyitó ünnepségen vehettünk részt. A 112 főt számláló magyar csapat Novák Katalin köztársasági elnök asszony vezetésével vonult fel a csaknem 80 ezres tömeg üdvrivalgása mellett. A hat divízionáló mérkőzésből ötöt megnyert a válogatottunk – amely zömében vasi sportolókra épült. Így a legmagasabb I-es divízióba kerültünk. Korea, Ciprus, Spanyolország, illetve Costa Rica társaságában. Sajnos az első mérkőzésen 16-14-re kikaptunk Ciprustól, de a lányok a következő két meccsüket behúzták. Az utolsó összecsapás tétje az aranyérem volt. De sajnos a spanyol válogatott jobbnak bizonyult.

Így végül az első divízió harmadik helyét szereztük meg – ami szép teljesítmény. Az eredményhirdetésen tíz boldog magyar lány lépett fel a berlini dobogóra. Ez volt az első alkalom, hogy a legmagasabban jegyzett csoportban játszhatott a magyar SO kosárlabda-válogatott! Természetesen volt időnk még városnézésre is. Feljutottunk a berlini tv toronyba, ahonnan mesés kilátás nyílott. Eljutottunk a brandenburgi kapuhoz, láttuk az egykori fal megmaradt részeit is. Fantasztikus két hetet töltöttünk a német fővárosban. Végül hazatérve kedden a magyar sport házában köszöntötték, fogadták a csapatunkat. Többek között a korábbi sokszoros válogatott klasszis, Béres Tímea és férje, a magyar férfi kosárválogatott szövetségi kapitánya, Ivkovics Sztojan is gratulált a lányoknak – zárta szavait Barabás Krisztián.

Györkös Annabella (Ivánc Mocorgó KSZSE), Hima Diána (Győr Staféta DSE), Serbán Dóra Katalin (Győr), Keresztényi Krisztina (Kőszeg-Wink Padlóhoki SC), Perjési Mónika (Kőszeg-Wink Padlóhoki SC), Balogh Natália (Kőszeg-Wink Padlóhoki SC), Pozsgai Dóra (Győr), Laczó Júlia (Körmend Hársfa Egyesület), Kalamár Petra (Körmend Hársfa Egyesület), Lóránt Zsanka (Körmend Hársfa Egyesület). Szakmai stáb: Galambos Zsolt vezetőedző, szakágvezető (Körmend), Barabás Krisztián edző, szakágvezető-helyettes (Kőszeg), Molnár Csaba edző, szakágvezető-helyettes (Ivánc).