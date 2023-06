A 39 esztendős, sárvári születésű Schimmer Szabolcs az általános iskolában édesapjánál, Schimmer Ferencnél kezdett el futballozni, majd Máté Csabához került. Aztán 14 éves korában hívta a Győr és a Haladás is, utóbbit választotta, a szombathelyi zöld-fehéreknél Artner Tamás lett az első edzője. Majd a különböző korosztályokban is Artner irányítása alatt pallérozódott. Schimmert a Haladás akkori edzője, Bozsik Péter még 2003 októberében egy Pécs elleni hazai 0-0-s meccsen az első félidőben küldte a pályára – ekkor debütált az első csapatban. Schimmer azt követően is hű maradt a zöld-fehér mezhez – az NB I-ben 236 meccsen lépett pályára, öt gólt szerzett. 2019 augusztusában – nem önszántából – távozott a Halitól, Sárvárra igazolt – de januárban már visszatért a zöld-fehérekhez. Majd másfél évet szerepelt még az NB II.-ben, mielőtt 2021 júliusában a Király SE-hez szerződött. Most pedig megtisztelő ajánlatot kapott: az NB I.-ből búcsúzó Budapest Honvéd nemrégiben kinevezett trénere, Pinezits Máté másodedzője lett.

– Hét évet töltöttem a Király Sportegyesületnél, köszönettel tartozom mindenkinek, hogy lehetőséget kaptam, hogy elkezdhettem az edzői szakmában dolgozni – mondta Schimmer Szabolcs, a kiralysportegyesület.hu oldalon. – Az elmúlt két évben több érdeklődést kaptam profi kluboktól, de akkor még nem éreztem azt, hogy eljött az ideje. Most viszont egy olyan lehetőség talált meg ezen a nyáron, ami nagy lépést jelent az edzői karrieremben, és szeretném kipróbálni magam. A Budapest Honvéd új edzőjét, Pinezits Mátét régóta ismerem, nagyon jó barátom, 2008-ban együtt kezdtük a B licenszes edzői tanfolyamot, és bár egymástól távol dolgoztunk az elmúlt néhány évben, de a barátságunk megmaradt, folyamatosan kapcsolatban voltunk. Már a közös tanulás idején volt egy álmunk, hogy egyszer együtt fogunk dolgozni. Ez most megvalósulhat. Nehéz pillanat volt, amikor elköszöntem a fiúktól a Királyban, hét év hosszú idő. Végigjártam a szamárlétrát, a legkisebbekkel kezdtem, aztán folyamatosan lépkedtem előre a ranglétrán.

Ismerek mindenkit, és nagyon kötődök a gyerekekhez, úgyhogy meg is ígértem nekik, hogy ez nem múlik majd el. Fogunk találkozni, meg fogom nézni őket és folyamatosan figyelni fogom a teljesítményüket a távolból. A felnőtt csapat egy másik része a dolognak, és nagyon szerettem az ott eltöltött időt is! Nagyon jó közöség alakult ki, jó érzés volt ott lenni, ami nyilván hiányozni is fog, de készültem már arra, hogy ha ilyen lehetőséget kapok, akkor belevágok. 40 éves leszek lassan és imádok focizni, de biztos volt hogy előbb vagy utóbb döntést kell hoznom. Hosszútávon edzőként szeretnék dolgozni. A felnőtt társaktól sem volt könnyű elköszönni és magától az egyesülettől, az ottani közegtő sem. És tudom, de Király Gábor is elmondta, hogy a Király egy biztos pont az életemben, itt mindig nyitott ajtóval várnak, bármikor vissza is tudok térni.

– Szabolcs még profi játékos korában, hét éve került hozzánk, ahol saját tapasztalatait, tudását adta át a gyerekeknek és az egyesületnek – nyilatkozta Király Gábor. – Végig az utánpótlásban dolgozott. Mindig feladatokat állítottunk fel a számára, ő mindig meglépte azokat. Ezzel párhuzamosan edzőtársainak is segített a szakmai munkában. Számunkra büszkeség, hogy felfigyeltek a munkájára és lehetőséget kap egy tradicionális budapesti csapatnál. A profi foci világa nem új számára, a feladat igen. Nagyon szorítok neki, és sok sikert kívánok, hogy megugorja ezt a szintet is!