A NB I/B.-s női kézilabda-bajnokság következő idényében a bajnoki címért és ezzel együtt a feljutásért harcoló Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia hivatalos portálján jelentette be egy újabb tehetséges fiatal játékos érkezését. Az SZKKA korábbi csapatkapitányának, Gönczöl Tündének a húga, Gönczöl Vivien is aláírt és a vasi klubban folytatja pályafutását. A 2005-ös születésű, kiváló fizikai adottságokkal rendelkező balátlövő gyermekként Ikerváron kezdett kézilabdázni, majd hamar leigazolta a Győri ETO KC, ahol minden korosztályban meghatározó szerepet töltött be. Ennek köszönhetően 2021-ben az ifjúsági válogatottba is meghívót kapott. A 18. életévében járó tehetség leigazolásával épül tovább az SZKKA jövő évi kerete. Gönczöl Vivien a portálnak nyilatkozva elmondta, gyerekkorában sokat járt nővére meccseire, így közel áll hozzá a szombathelyi közeg, azóta is követi a klub eredményeit. Célja, hogy felkerülhessen csapatával a legjobbak közé az NB I.-be.