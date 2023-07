A hatodik helyről kezdte a tavaszi szezont és a hatodik helyen fejezte be a férfi NB I.-es tekebajnokság Nyugati-csoportját a TOPIDO Nagymizdó együttese. Polgár Károly játékosedző csapata az őszi 12 pontja mellé tavaszal tízet gyűjtött még, így 22 ponttal zárta a szezont. Stabil középcsapatként zárt a hazai mérkőzéseit a VAOSZ-ban játszó nagymizdói gárda.

– A szezon előtt előbbre, a dobogóra vártam a csapatot, de tavasszal már látszódott, hogy ez nem sikerülhet – mondta Tompa István, a TOPIDO Nagymizdó játékosa, szakosztályvezetője. – A bajnokság utolsó harmadára szinte elfogytunk, Németh Norbert és jómagam sérüléssel bajlódunk, Bagi Milán pedig munkahelyi elfoglaltsága miatt hiányzott. Úgyhogy azt mondom: ezek fényében reális a hatodik hely. A legjobb hazai meccsünk tavasszal a Halogy elleni összecsapás volt, ahol a győzelem mellett több, mint 3400 fát dobtunk. Idegenből pedig a Balogunyom elleni bravúros répcelaki döntetlent emelném ki. És a köztudottan nehéz soproni pályán is sikerült nyernünk. Viszont az egész bajnokságot tekintve idegenben nem ment a játék, nagyon kevés pontot szereztünk.

- Sajnos hazai pályán sem úgy szerepeltünk, ahogy terveztük, olyan 3350 fa lett volna a reális, de sokszor 3300 alatt dobtunk. Egyénileg Polgár Károly nyújtotta a legjobb teljesítményt, folyamatosan jól teljesített. Ami a nyári játékosmozgást illeti, visszatért hozzánk Halogyról Rejtli László és jön vele fia, Rejtli Kornél is és leigazoltuk a Szombathelyi Városi bajnokságban szereplő Hegedűs Andrást. Az ifjúsági együttesből Kelemen Zsombor a Zalaegerszegi TK-ba igazolt, helyére Balogunyomból Mayer Bence érkezett. A felkészülést augusztus első hetében kezdjük, több tornán is részt veszünk a nyáron, utazunk Pápára, elindulunk a szombathelyi Savaria Kupán és még egy torna is tervben van. Edzőmérkőzést viszont nem játszunk.