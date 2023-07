Ahogyan arról korábban írtunk, abszolút kijött a lépés a Szombathelyi Dobó SE kalapácsvetőinek a hétvégi 128. Atlétikai Magyar Bajnokságon, hiszen a nők és a férfiak mezőnyében is a vasi egyesület kiválósági állhattak fel a dobogó mindhárom fokára. Ez egyedülálló a verseny történetében, mint ahogy egyedülálló az a magas szintű szakmai munka is, amely a Németh Zsolt-Németh László által irányított szombathelyi dobó műhelyben zajlik. Gyurátz Réka és Halász Bence is idei legjobb eredményét dobva foglalhatta el a dobogó legfelső fokát, előbbi 69,66 méterre, utóbbi 77,52 méterre hajította a kalapácsot.

– Remekül vizsgázott az új stadion, kiválóak voltak a körülmények, jó érzés volt versenyezni a létesítményben. Nagyon örültem annak, hogy mindenki vagy nagyobbat dobott, mint az idei eddigi legjobbja, vagy közel olyan teljesítményt ért el – értékelte tanítványainak eredményeit Németh Zsolt, a Szombathelyi Dobó SE mesteredzője. – Most már nemcsak a helyezésekkel, hanem az eredményekkel is elégedett vagyok. Még nem vagyunk a célegyenesben, de már látszik a cél – fogalmazott a tréner utalva arra, hogy az elmúlt fél év megfeszített munkája még nem mutatkozott meg oly módon, ahogy ő azt szerette volna. – Most léptünk egyet előre – jelentette ki Németh Zsolt. – Bízom benne, hogy a vb-ig hátralévő 40 napban sikerül úgy formába lendülni mindenkinek, hogy a világbajnokságon az ob-s eredményeikre még rá tudnak pakolni 1,5-2 métert.

A mesteredző nem aggódik amiatt, hogy világbajnoki bronzérmes, Európa-bajnoki ezüstérmes kalapácsvetője, Halász Bence eddig jócskán elmaradt 80,15 méteres egyéni csúcsától.

– Most fejeztük be a munka dandárját, és következik a formába hozás. Az edzések terjedelme csökken, intenzívebbek lesznek a tréningek, több pihenőjük lesz az atlétáknak, aminek egyenes következményeként még jönniük kell felfelé versenyzőinknek – zárta szavait Németh Zsolt.