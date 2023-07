A népszerű, látványos viadal a Sport és Ifjúsági Iroda, valamint Szabadidősport Szombathely rendezésében, Varga Jenő ötletgazda, műsorvezetése mellett zajlott le. A Magyarországon is egyedülálló nyári szabadidős sorozat egyik kiemelkedő rendezvénye a Vízi Parádé. A vállalkozó kedvű versenyzők bolond úszásban, víz alatti kézállásban, cápa birkózásban, műugrásban és a legrangosabb versenyszámban, a Nemzeti Vízi Vágtában mérhették össze tudásukat - a vízi vágtában az anya viszi gyermekét és az apa viszi gyermekét futamok mellett első alkalommal írták ki a lány viszi a társát és fiú viszi a társát versenyszámot is. A rendezvényre Gyuláról, Egerből, Kaposvárról, Budapestről és Esztergomból is érkeztek játékos kedvű "sportolók"

A verseny szünetében a Vasszilvágyról érkező volt uszonyos úszó, az 58 éves Horváth Zoltán jelentkezett a Gyöngyhalász-rekord megdöntésére - a Tófürdő rekordja 4:55 perc volt, ezt próbálta megdönteni a rutinos sportoló. Horváth Zoltán rekordkísérlete alatt - a strandolók szurkolása mellett - Varga Jenő hitelesítő 3 perc után 15 másodpercenként bemondta az eltelt időt. Végül Horváth Zoltán kereken 5 percet töltött el egy levegővétellel a víz alatt - hatalmas új rekordot felállítva!

Forrás: VN/Sport és Ifjúsági Iroda

Érdekesség, hogy a Nemzeti Vízi Vágtában az apuka viszi gyermekét versenyen címvédés történt: Jakab József fiával, Flóriánnal a hátán ismét begyűjtötte az aranyérmet. A Vízi Parádé legjobb sportolója Bognár Boldizsár lett, ki ugrásaival elkápráztatta a Tófürdő vendégeit.

Eredmények, cápa birkózás, junior I., lány: 1. Szabó Noémi, 2. Gábor Dóra, 3. Gábor Emma Réka, Laczkovics Lenke. Fiú: 1. Resch Bernát, 2. Jakab Flórián, 3. Kutasi Márton, Molnár Kornél. Junior II., lány: 1. Kovács Patrícia, 2. Szabó Maja, 3. Párvai Boglárka, Nagy Cintia. Fiú: 1. Szeles Márton, 2. Kutasi Kornél, 3. Magyar Erik.

Bolond úszás, lány: 1. Szabó Noémi, 2. Gábor Emma Réka, 3. Szabó Maja, Laczkovics Lenke. Fiú: 1. Resch Bernát, 2. Kunhalmi Kristóf, 3. Nagy Zalán.

Vízalatti kézállás, junior I., lány: 1. Ughy Zonga, 2. Laczkovics Lenke, 3. Rákóczi Kíra. Fiú: 1. Resch Bernát, 2. Jakab Flórián, 3. Kovács Nimród. Felnőtt, női: 1. Kovács Patrícia, 2. Jakab Annavirág, 3. Párvainé Wakdinger Beáta. Férfi: 1. Bognár Boldizsár, 2. Molnár András, 3. Jakab József.

Műugrás, junior I., lány: 1. Kovács Patrícia, 2. Imre Blanka, 3. Ughy Zonga, Párvai Boglárka. Fiú: 1. Farkas Bendegúz, 2. Anderkó Zalán, 3. Somos Álmos. Felnőtt, női: 1. Nagyné Pálinkás Anita, 2. Párvainé Waldinger Beáta, 3. Mosolits Viktória. Férfi: 1. Bognár Boldizsár, 2. Sántha Gyula, 3. Blázsovics Alex.

Nemzeti Vízi Vágta, anya gyermekével: 1. Szabó Magdolna-Szabó Maja, 2. Horváth Virág-Laczkovics Lenke, 3. Párvainé Waldinger Beáta-Párvai Boglárka. Apa gyermekével: 1. Jakab József-Jakab Flórián, 2. Párvai Attila-Párvai Benjamin, 3. Molnár András-Molnár Alíz. Baráti Vízi Vágta, junior, lény viszi barátját: 1. Szabó Noémi-Gábor Dóra, 2. Nagy Cintia-Kovács Patrícia, 3. Danka Patrícia-Ughy Zonga, 3. Szabó Maja-Gábor Emma Réka. Fiú viszi barátját: 1. Bognár Boldizsár-Jakab Flórián, 2. Anderkó Zalán-Németh Levente, 3. Bosnyák Botond-Kajcsos Dániel.