Szombathelyi részről a legjobban várt versenyszám ezúttal is a kalapácsvetés volt. Előbb a hölgyek álltak dobókörbe és a Szombathelyi Dobó SE női kalapácsvetői nem is okoztak csalódást, elképesztő módon uralták a mezőnyt. Gyurátz Réka jól kezdett (66,90), de igazán messzire a harmadik sorozatban szállt a kalapácsa és idei legjobbjával, 69,66 méterrel szerezte meg az aranyérmet. Óriási küzdelemben dőlt el az ezüstérem sorsa, amelyre hárman is pályáztak.

Nagyon úgy tűnt, hogy a VEDAC-os Csatári Jázmin első kísérletére nem tud válaszolni Viszkeleti Villő és Németh Zsanett sem. A hatodik dobósorozatban azonban robbantottak a Dobó SE-s lányok. A második helyen végül a szintén idei legjobb dobását bemutató Németh Zsanett végzett 64,61 méterrel, a harmadik pedig Viszkeleti Villő lett 63,63-mal. Zimmermann Lili új egyéni csúccsal 5. (59,63), Rajczi Bianka 8., Bödei Enikő szintén új egyéni csúccsal 9. (45,46), Decsi Dorka pedig 10. helyen zárt.

Forrás: Nemzeti Sport/Török Attila

- Az volt a minimum elvárás magammal szemben, hogy az idei legjobbamat teljesítsem ezen a versenyen - fogalmazott a versenyt követően a szövetség honlapjának Gyurátz Réka, a Szombathelyi Dobó SE kalapácsvetője. - Örülök, hogy sikerült, de egy kicsit bánkódom is, mert úgy éreztem a második felében, hogy ezen még tudnék javítani. Remélem, hogy a szezonban már csak felfelé ívelek. Ha vb-szemüveggel nézem ezt az országos bajnokságot, akkor azért fontos, hogy a harmadik sorozatban értem el a legjobbamat. A selejtezőben három kísérlet lesz majd, így remélem, hogy le tudom majd másolni ezt a mai napot.

Világbajnoki bronzérmes, Európa-bajnoki ezüstérmes kalapácsvetőnk, Halász Bence első dobása még érvénytelen volt, Varga Donát állt az élre (73,82), majd a második sorozattól kezdve Bence egyre jobban belelendült és végül az ötödik sorozatban elért 77,52-es idei legjobb eredményével nyert, megelőzve Varga Donátot (75,26), akinek a harmadik sorozatig sikerült megszorongatnia az immár hétszeres magyar bajnok Halász Bencét. A bronzérmes pozícióban végző szintén Dobó SE-s Rába Dániel a VEDAC-os Pásztor Bencével és Czeller Gáborral csatázott nagyot, de végül a szombathelyi egyesület kalapácsvetője a hatodik sorozatban bebiztosította harmadik helyét. Így férfi kalapácsvetésben is a dobogó mindhárom fokát a Szombathelyi Dobó SE kiválóságai foglalhatták el. Doma Benedek 69,18-cal hatodik, Rajczi Balázs pedig 53,38-cal, új egyéni csúccsal a kilencedik lett. Olimpiai bajnokunk, Pars Krisztián nem állt dobókörbe.

- Összességében nagyon örülök annak, amit itt, ma este megmutattam, hiszen egy nagyon régóta nem látott, jó versenyt csináltam - nyilatkozta a szövetség honlapjának Halász Bence, a Szombathelyi Dobó SE kalapácsvetője. - Végig élveztem, habár azt mondják, kívülről nem annyira látszott, hogy mosolyogtam. Az összes dobásomon éreztem azt, hogy bármikor elmehet a kalapács. Nem kesergek azért, mert a 78 méter feletti eredmény nem jött össze. A világbajnokságra készülök, így meg maradt még pluszban motiváció.

A bajnokságon többen dupláztak. Két bajnoki arannyal gyarapította éremkollekcióját Takács Boglárka (100 m, 200 m), Márton Anita (diszkoszvetés, súlylökés), Kéri Bianka (400 m, 800 m), Wahl Zoltán (200 m, 400 m), Wagner-Gyürkés Viktória (1500 m, 5000 m) és Pap Kristóf (távolugrás, hármasugrás) is.