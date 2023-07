Haladás Viktória–Fehérvár FC 2-2 (2-0). Szombathely, Illés Akadémia, 50 néző, női felkészülési labdarúgó-mérkőzés.

Haladás Viktória: Dobó-Nagy – Kovács V., Kránicz, Pintér, Németh A., Kis, Urbán, Nagypál, Sweatman, Csizmadia, Szil. Csereként pályára lépett: Kollár, Hécz, Csáki, Kováts, Szabó F., Nagy D., Németh M., Novák, Varró, Feketevízi, Csejtei, Vladulescu, Varga B., Gravencz. Edző: Markó Edina.

A szombathelyi együttesben a műtétje utáni rehabilitációját töltő Balogh Henrietta és Kiss-Lantos Hanna mellett a kisebb sérüléssel bajlódó Szalay Julianna hiányzott. A vasiak egy felkészülési mérkőzésen már túl voltak, a Zete Fiesztán 8-0-ra legyőzték az NB II.-es ZTE-t.

Az első osztályú, az idei bajnokságban már Fehérvár FC néven futó piros-kék csapat elleni edzőmérkőzést a vendégek kezdték jobban, az első negyedór a fehérváriaké volt, akik egy kapufát is lőttek. Aztán magukra találtak vasiaak, a 18. percben egy szép háromszögelés után Németh Adél tört be a jobb oldalon a tizenhatosob belülre, majd óriási gólt lőtt a bal felső sarokba (1-0). A folytatásban is a hazaiak domináltak, több helyzetet is kidöolgoztak. A 42. percben egy bal oldali beadást a berobbanó Urbán becsúszva, spiccel a bal sarokba lőtt (2-0). A szünetben teljes sort cserélt Markó Edina, sok fiatal kapott lehetőséget. Ez a játék képén egy darabig nem látszódott, a zöld-fehérek birtokolták többet a labdát és újabb gólokat is szerezhettek volna. Aztán a 70. percben egy szabadrúgást követően a kapufáról kipattanó labdát továbbították a hálóba a vendégek (2-1). Majd egy labdavesztés után 35 méterről ívelt a vendégek játékosa a léc alá (2-2).

A két csapat pürgős edzőmérkőzést vívott, az első félidő nagy része egyértelműen a szombathelyieké volt, a másodikban pedig 70 percig futballoztak jobban ellenfelüknél a hazaiak.

Markó Edina: – Hasznos mérkőzést játszottunk, a lányoktól azt kértem, hogy amit edzéseken gyakoroltunk, azokat viszontlássam a mérkőzésen is. Mindkét sornál voltak olyan dolgok, amelyeket sikerült a meccsekre is áthoznunk. Összességében pozitív benyomásokat szereztem a találkozón.

A Haladás Viktória legközelebb pénteken 18 órakor az osztrák első osztályú SK Sturm Graz együttesét fogadja az Illés Akadémián.