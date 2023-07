A Somogy vármegye székhelyén rendezett LXVII. Serdülő Országos Bajnokságon hatan képviselték a Szombathelyi Sportiskola úszó szakosztályát. Péter Petra 100 méter gyorson (1:04,73), 50 méter háton (35,36) és 200 méter gyorson (2:22,94) is új egyéni csúcsot ért el, emellett 50 méter háton (29,73) és 50 méter pillangón (32,81) is megmérettette magát. Pados Gergő 200 méter vegyesen (2:28,46), 50 méter gyorson (27,16) és 50 méter pillangón (29,67) állított fel új egyéni csúcsot, ezzel együtt helytállt 100 méter gyorson (59,50), 50 méter háton (32,22), valamint 100 méter háton (1:10,33) is. Pozsonyi Koppány nem vallott kudarcot 50 méter pillangón (29,87), 50 méter gyorson (26.68), 100 méter gyorson (59,60), 200 méter gyorson (2:07,97), 200 méter vegyesen (2:30,90) és 50 méter mellen (35,79) sem. Molnár-Végh Bálint három számban indult és mindháromban új egyéni csúcsot ért el. 50 méter pillangón (29,38), 50 méter gyorson (26,69), és 100 méter gyorson (59,76) túlszárnyalta önmagát. Bozsodi Máté két új egyéni csúcsot állított be 50 méter háton (30,26) és 200 méter háton (2:20,11) is. Az 50 méter pillangót 27,40-nel, a 100 méter pillangót 1:01,39-cel, a 200 méter pillangót 2:16,45-tel, míg a 200 méter vegyest 2:24,35-ös idővel abszolválta. Horváth Patrik 100 méter mellen 1:16,60-as időt repesztett, ami nemcsak egyéni csúcsot jelentett számára, hanem új klubrekordot is. 200 méter mellen 2:42,36-tal szintén új egyéni csúcsot ért el, míg 50 méter mellen 35,96-ot úszott.

– Bozsodi Máté és Horváth Patrik két évvel volt fiatalabb a serdülő korosztálynál – számolt be Budavári István, a SZoSI úszó szakosztályának vezetője. – Máté egyébként saját korosztályában négy számban is ranglistavezető jelenleg. Koppány pedig 50, 100 és 200 gyorson van ott korosztályában a legjobbak között. A fő kérdés az volt, hogy fiataljaink lehet-e őket több számban is indítani, kibírják-e a terhelést. De jól vizsgáztak, hiszen a hat gyerek 30 számban úszott, amelyekben 15 egyéni csúcs született. Összességében mindenki jól teljesített magához képest, ez egy remek erőfelmérő volt az előttünk álló korosztályos országos bajnokságok előtt.