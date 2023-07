Zlatko Jovanovic veszi át az NB I.- es Budapesti Honvéd kosárcsapatának irányítását – jelentette be a fővárosi klub. A bosnyák szakember az előző szezonban a BC Komárnót irányította, amellyel nem kis meglepetésre a döntőig menetelt a szlovák élvonalban és az Alpok–Adria-kupa final fourjába is bejutott. További hír a Honvéddal kapcsolatban, hogy hosszabbított a klubbal Hajdu Péter és Kopácsi Ákos, valamint a csapatkapitány, az exfalcós Simon Kristóf és Peringer Balázs is.